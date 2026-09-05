Κυψέλη: Συγκλονισμένη η θεία του 43χρονου - «Δεν του κλείνω την πόρτα»

Συνέντευξη παραχώρησε η θεία του 43χρονου προφυλακισθέντα για τη δολοφονία του βρέφους στην Κυψέλη. Μεταξύ άλλων, σημείωσε πως δεν γνώριζε τα όσα γίνονταν με τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας ενώ επέμεινε πως, εάν αφεθεί ελεύθερος, εκείνη δεν θα του κλείσει την πόρτα.

«Τρελάθηκα, εγώ τον αγαπούσα πάρα πολύ» είπε στο Mega, ξεσπώντας για την υπόθεση που έχει σοκάρει το πανελλήνιο με τη βιαιότητά της.

«Τι έχει γίνει, δεν μπορώ να το ξέρω» επέμεινε η γυναίκα και επεσήμανε πως «όχι δεν το περίμενα, με τίποτα. Είναι αμαρτία αυτά που συμβαίνουν».

Ερωτώμενη για το εάν θα τον δεχόταν σπίτι της, είπε: «Φυσικά, δεν μπορούμε να τον αφήσουμε στον δρόμο. Ποτέ δεν τον αφήσαμε στον δρόμο, έμενε σε μας. Αμαρτία από τον Θεό είναι, ό,τι και να έχει κάνει».

Η ίδια ανέφερε πως έμαθε από την τηλεόραση τα όσα φαίνεται να έκανε στα παιδιά του, που, όπως είπε, φιλοξενούσε συχνά στο σπίτι της.

«Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα παιδιά, αν ήξερα πού είναι θα τα είχα πάρει σπίτι, δεν θα τα άφηνα στο δρόμο. 15 χρονών έγκυος; Τι θα γίνει αυτό το κορίτσι;« διερωτήθηκε.

Τόνισε πως η οικογένειά της είχε «πολύ καλές σχέσεις» με τα ανήλικα, αλλά δεν γνώριζαν τίποτα για τα δεινά που βίωναν.

Καταλήγοντας είπε ότι γνώριζε πως ο 43χρονος δεν είχε δηλωμένα τα παιδιά του και επέμεναν να το κάνει. «Το ήξερα ότι δεν τα είχε δηλωμένα, του είχαμε πει και μας έλεγε ότι θα πάει».