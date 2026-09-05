Κυψέλη: «Είχαμε ενημερώσει την Εισαγγελία από το 2020» - Κατά της πραγματογνωμοσύνης στρέφονται οι γονείς

Σοβαρά ερωτηματικά προκύπτουν για την προστασία των παιδιών της οικογένειας στην Κυψέλη, καθώς σύμφωνα με τον πρόεδρο του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστα Γιαννόπουλου είχε γίνει ήδη καταγγελία για τις συνθήκες που ζούσαν τα παιδιά, και μάλιστα από το 2020.

Η πρώτη καταγγελία συγκεκριμένα έγινε τον Απρίλιο του 2020 και αφορούσε, μεταξύ άλλων, παραμέληση της υγιεινής, χρήση ουσιών από τους γονείς, οικονομική εκμετάλλευση της κόρης και πλημμελή εποπτεία των παιδιών.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν, μαζί με την αναφορά είχε διαβιβαστεί και δημοσίευμα της εποχής σχετικά με τον πατέρα, με τον καταγγέλλοντα να υποστηρίζει ότι οι αρμόδιες Αρχές είχαν ενημερωθεί για ένα περιβάλλον στο οποίο τα παιδιά φέρεται να διέτρεχαν κίνδυνο.

«Το 2020 για πρώτη φορά ανοίγει φάκελος με την καταγγελία», ανέφερε ο κ. Γιαννόπουλος. «Κανένας δεν φταίει γιατί ο εισαγγελέας είναι μόνος του χωρίς υπηρεσίες», υπογράμμισε ακόμα.

Κυψέλη: «Ρωγμή» στην πραγματογνωμοσύνη ψάχνουν οι γονείς

Την ίδια ώρα ο συνήγορος των γονιών του κατακρεουργημένου βρέφους, αναφέρθηκε και στην πραγματογνωμοσύνη που περιλαμβάνει η δικογραφία, σημειώνοντας ότι τα ευρήματά της οδηγούν σε συγκεκριμένο συμπέρασμα, το οποίο οι γονείς αμφισβητούν.

Για τον λόγο αυτό, όπως ανέφερε, επιθυμούν τον διορισμό τεχνικού συμβούλου προκειμένου να σχολιάσει τα ευρήματα.

Παράλληλα, ο συνήγορος έθεσε ζήτημα σχετικά με την ψυχική κατάσταση των δύο γονέων, επισημαίνοντας ότι πρέπει να εξεταστούν από ψυχίατρο και ψυχολόγο. Όπως ανέφερε, υπάρχουν και άλλα προβλήματα υγείας που ενδεχομένως επηρεάζουν τη συμπεριφορά και την προσαρμογή τους στο κοινωνικό περιβάλλον.

Κυψέλη - Η μέριμνα για τα παιδιά

Ο δικηγόρος επιβεβαίωσε επίσης ότι στο παρελθόν είχε υπάρξει δικαστική απόφαση που επέπληττε τους γονείς για τον τρόπο με τον οποίο ασκούσαν τα καθήκοντά τους.

Όπως είπε, προβλεπόταν ότι μετά την πάροδο ενός έτους θα επανέρχονταν ενώπιον δικαστή, προκειμένου να εξεταστεί η πορεία εφαρμογής της απόφασης. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, τα νέα περιστατικά σημειώθηκαν πριν υπάρξει χρόνος για να διαπιστωθεί εάν υπήρξε συμμόρφωση.

Τα παιδιά της οικογένειας, σύμφωνα με τον συνήγορο, βρίσκονται πλέον «σε ασφαλή χώρο υπό την προστασία του κράτους».