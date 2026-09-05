Κυψέλη: «Άλλο κακός γονιός και άλλο δολοφόνος» - Στα παθολογικά αίτια για το βρέφος επιμένει η υπεράσπιση

Ο συνήγορος των δύο γονιών στην υπόθεση του κατακρεουργημένου βρέφους στην Κυψέλη, υποστήριξε ότι οι πελάτες του αρνούνται κατηγορηματικά ότι ευθύνονται για τον θάνατό του.

Μιλώντας για την υπόθεση, ο δικηγόρος υποστήριξε στην ΕΡΤ ότι οι γονείς παραδέχονται πως δεν ανταποκρίθηκαν επαρκώς στα γονικά τους καθήκοντα, απορρίπτουν όμως κατηγορηματικά την κατηγορία της δολοφονίας.

«Είναι διαφορετικό να είσαι κακός πατέρας ή κακή μητέρα και άλλο να είσαι δολοφόνος ενός βρέφους», ανέφερε συγκεκριμένα.

Κυψέλη - Αμφισβητούν τον πραγματογνώμονα οι γονείς

Όπως είπε, οι εντολείς του υποστηρίζουν ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια και ότι προσπάθησαν να το επαναφέρουν στη ζωή, χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την υπεράσπιση, δεν αποχωρίστηκαν τη σορό του.

Ο κ. Ψαρράς αναφέρθηκε και στην πραγματογνωμοσύνη που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, σημειώνοντας ότι τα ευρήματά της οδηγούν σε συγκεκριμένο συμπέρασμα, το οποίο οι γονείς αμφισβητούν. Για τον λόγο αυτό, όπως ανέφερε, επιθυμούν τον διορισμό τεχνικού συμβούλου προκειμένου να σχολιάσει τα ευρήματα.

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Παράλληλα, ο συνήγορος έθεσε ζήτημα σχετικά με την ψυχική κατάσταση των δύο γονέων, επισημαίνοντας ότι πρέπει να εξεταστούν από ψυχίατρο και ψυχολόγο. Όπως ανέφερε, υπάρχουν και άλλα προβλήματα υγείας που ενδεχομένως επηρεάζουν τη συμπεριφορά και την προσαρμογή τους στο κοινωνικό περιβάλλον.

Κυψέλη - Το προβληματικό παρελθόν με τα παιδιά

Ο δικηγόρος επιβεβαίωσε επίσης ότι στο παρελθόν είχε υπάρξει δικαστική απόφαση που επέπληττε τους γονείς για τον τρόπο με τον οποίο ασκούσαν τα καθήκοντά τους.

Όπως είπε, προβλεπόταν ότι μετά την πάροδο ενός έτους θα επανέρχονταν ενώπιον δικαστή, προκειμένου να εξεταστεί η πορεία εφαρμογής της απόφασης. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, τα νέα περιστατικά σημειώθηκαν πριν υπάρξει χρόνος για να διαπιστωθεί εάν υπήρξε συμμόρφωση.

Τα παιδιά της οικογένειας, σύμφωνα με τον συνήγορο, βρίσκονται πλέον «σε ασφαλή χώρο υπό την προστασία του κράτους».