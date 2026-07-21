Κυψέλη: Συνεχίζεται το θρίλερ με τη νεκρή γυναίκα μέσα σε βαλίτσα - «Κλειδί» οι τοξικολογικές

Άλυτο παραμένει το μύστηριο της υπόθεσης με τη νεκρή γυναίκα που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, καθώς η νεκροψία-νεκροτομή δεν έδωσε απαντήσεις για την αιτία θανάτου της.

Οι Αρχές πλέον επικεντρώνουν τις έρευνές τους στην ταυτοποίησή της, αλλά και στα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, τα οποία αναμένονται.

Το κουβάρι της υπόθεσης δεν έχει ξετυλιχθεί ακόμα, καθώς η σορός δεν έφερε εμφανή ίχνη βίαιης εγκληματικής ενέργειας. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, δεν διαπιστώθηκαν κακώσεις στα οστά, τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο ή πυροβολισμό, ούτε σαφή σημάδια στραγγαλισμού.

Ωστόσο, εξαιτίας της προχωρημένης σήψης, η αιτία θανάτου δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί, ενώ δεν αποκλείεται ακόμη και το ενδεχόμενο ασφυκτικού θανάτου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι η γυναίκα είχε αφήσει την τελευταια της πνοή περίπου πέντε ημέρες πριν εντοπιστεί. Από τη νεκροτομή προέκυψε ακόμη ότι είχε καταναλώσει τροφή περίπου 30 έως 50 λεπτά πριν από τον θάνατό της, στοιχείο που οι Αρχές θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικό για την ανασύνθεση των τελευταίων κινήσεών της.

Εν αναμονή των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων

Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο ο θάνατός της να σχετίζεται με χρήση ναρκωτικών ουσιών, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει κάποιο ασφαλές συμπέρασμα.

Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, από τις οποίες οι Αρχές προσδοκούν να λάβουν κρίσιμες απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Κυψέλη: Τι γνωρίζουμε για το θύμα

Μέχρι στιγμής, γνωρίζουμε ότι η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή στην Κυψέλη ήταν περίπου 30 ετών, όταν έχασε τη ζωή της. ύψους περίπου 1,65 μέτρων. Οι αστυνομικοί εξετάζουν δηλώσεις εξαφάνισης προκειμένου να καταλήξουν στην ταυτότητα της γυναίκας, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θάνατο που επήλθε περίπου οκτώ ημέρες πριν από τον εντοπισμό της σορού.

Όπως είχε τονίσει νωρίτερα σήμερα και η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου, πρόκειται σίγουρα για εγκληματική ενέργεια, γεγονός που μαρτυρά και ο τρόπος που εντοπίστηκε η γυναίκα, μέσα στη βαλίτσα.

Την ίδια στιγμή, φέρεται να αποκλείεται το σενάριο, η σορός να ανήκει στην 50χρονη Κινέζα μεταφράστρια που αγνοείται από τις 20 Μαΐου 2026. Ενώ οι αρχές ερευνούσαν πιθανή σύνδεση των δύο υποθέσεων, η διαφορά στην ηλικία της αγνοούμενης και στην ηλικία του θύματος, φέρεται να ακυρώνει τις παραπάνω υποψίες.