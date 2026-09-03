Κυψέλη: Τα τρία ανήλικα γνώριζαν για το νεκρό βρέφος στην κατάψυξη – Στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι

Έκλεισε άλλος ένας κύκλος καταθέσεων αναφορικά με την φρικιαστική υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε κατάψυξη σε διαμέρισμα στη Κυψέλη, με τα τρια παιδιά να υποστηρίζουν πως δεν γνωρίζουν τίποτα.

Όπως επισημαίνουν αστυνομικές πηγές, το μόνο που είπαν τα παιδιά ήταν πως γνώριζαν ότι το μωρό είχε πεθάνει και βρισκόταν στον καταψύκτη, χωρίς να έχουν εικόνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το συμβάν.

Οι αρχές εξετάζουν τις πιθανότητες τα παιδιά να μην βρίσκοταν στο σπίτι τη στιγμή της δολοφονίας, ενώ υπό τον έλεγχο των αρχών παραμένει η στάσης της κόρης της οικογένειας καθώς οι αστυνομικοί πιστεύουν πως έχει γνώση περισσότερων πραγμάτων από όσα αποκαλύπτει στους αστυνομικούς.

Οι κατηγορούμενοι οδηγούνται εκ νέου στον ανακριτή, και καλούνται να δώσουν εξηγήσεις μετά τις χθεσινές καταθέσεις των παιδιών.

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Σημειώνεται πως ο 43χρονος και η 38χρονη έχουν ήδη προφυλακιστεί, μαζί με τον 26χρονο Αφγανό για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.



«Το παιδί είχε προβλήματα υγείας»

Μιλώντας χθες στο MEGA, ο 43χρονος σημείωσε αρχικά το παιδί αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, τα οποία, όπως είπε, είχαν γίνει γνωστά μερικούς μήνες μετά τη γέννησή του.



«Το παιδί ήταν άρρωστο, είχε κάτι με το έντερο και είχε και μία κήλη. Το παιδί γεννήθηκε το 2021, κοιτάξτε φωτογραφίες στο Facebook από τις αναρτήσεις μου. Ήταν καλά και μετά από 8 μήνες μας είπαν ότι ήταν άρρωστο», είπε.

«Καθόμασταν για φαγητό στο τραπέζι η οικογένεια, στο σαλόνι. Δίπλα ήταν η κούνια του παιδιού. Εκείνη την ημέρα είχε πυρετό. Το είδε η γυναίκα μου και μου είπε “το παιδί δεν είναι καλά, είναι σε αφασία“. Μετά ακούω ένα "παφ", έκανε έναν ήχο, και μετά βλέπω την κοιλιά του πρησμένη σαν μπαλόνι. Προσπάθησα να του κάνω μασάζ, αλλά το παιδί παραδόθηκε εκείνη την ώρα και έβγαζε κάτι άσπρα».

Αναφέρθηκε και στις μαχαιριές στη πλάτη του παιδιού, υποστηρίζοντας πως προκλήθηκαν στην προσπάθεια του να απομακρύνει το πάγο από το βρέφος.

Αντιφάσεις στις καταθέσεις

Αρκετά κενά υπάρχουν στις καταθέσεις, και τα όσα είπε το ζευγάρι δεν έχουν «πείσει» τις αρχές.

Ο 43χρονος δήλωσε ότι το μωρό πέθανε παρουσία όλων των μελών της οικογένειας, ενώ η 38χρονη δήλωσε ότι η ίδια έλειπε από το σπίτι όταν πέθανε το παιδί της.

Για τα υπόλοιπα παιδιά φαίνεται ότι η 15χρονη γεννήθηκε στη Γερμανία.

Ο 12χρονος στην Ελλάδα όμως για το 9χρονο αγόρι αλλά και για το μωρό και ενώ οι γονείς δήλωσαν ότι έχουν γεννηθεί στην Αθήνα, δεν έχουν βρεθεί χαρτιά που να το πιστοποιούν. Αναμένονται και οι εξετάσεις DNA προκειμένου να διαλευκανθεί η κατάσταση,