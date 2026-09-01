Κυψέλη: Ξετυλίγεται το μητρώο του 43χρονου με το νεκρό βρέφος - Είχε φυλακιστεί στο παρελθόν για μαστροπεία

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για το προβληματικό παρελθόν του 43χρονου άντρα, στο διαμέρισμα του οποίου βρέθηκε το κατακρεουργημένο βρέφος στην Κυψέλη, καθώς τώρα γνωστοποιείται πως ήταν ήδη γνωστός στις Αρχές.

Συγκεκριμένα, φέρεται τον Απρίλιο του 2020 να είχε κριθεί προφυλακιστέος για υπόθεση αρπαγής και μαστροπείας, με θύμα γυναίκα από τη Γερμανία, όπως μεταφέρει και το Action 24.

Ειδικότερα, φέρεται ο εν λόγω να είχε απαγάγει και φυλακίσει σε διαμέρισμα τη Γερμανίδα, της οποίας ο δικηγόρος έχει προβεί σε συνταρακτικές αποκαλύψεις.

Κυψέλη - Μητέρα του βρέφους δηλώνει η Γερμανίδα

Ο δικηγόρος της Γερμανίδας, αναφέρει πως η πελάτης του παρήγγειλε να μεταφέρει δημόσια, πως το βρέφος που βρέθηκε νεκρό στο διαμέρισμα ήταν δικό της παιδί.

Κατόπιν αυτής της αποκάλυψης, έχουν παραγγελθεί και εξετάσεις DNA, ώστε να διαπιστωθεί εάν το βρέφος ήταν όντως δικό της.

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Παράλληλα, νέα ερωτήματα προκαλούν όσα καταγγέλλονται για τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας και για το εάν είχαν υπάρξει στο παρελθόν παρεμβάσεις κοινωνικών ή εισαγγελικών Αρχών.

Ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, ανέφερε ότι είχαν φτάσει στον οργανισμό καταγγελίες για τη συγκεκριμένη οικογένεια τόσο το 2020 όσο και το 2024.

«Εμείς προσπαθήσαμε να ταυτοποιήσουμε τις ηλικίες και τα ονόματα των γονέων και των παιδιών και καταλάβαμε πως πρόκειται για την ίδια οικογένεια. Είχαν φτάσει καταγγελίες σε εμάς το 2020 και το 2024 για τη συγκεκριμένη οικογένεια, για το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωναν τα παιδιά, καθώς και για πράγματα που δεν μπορούν να ειπωθούν δημόσια», ανέφερε.

Κυψέλη - Φρίκη από τα ιατροδικαστικά ευρήματα

Την ίδια ώρα, σοκ προκαλούν τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης για το βρέφος, καθώς, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στην πλάτη του εντοπίστηκαν περισσότερα από δέκα τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Οι συνθήκες θανάτου του βρέφους, όπως και ο ακριβής ρόλος των εμπλεκόμενων προσώπων, παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και τις καταθέσεις, προκειμένου να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.