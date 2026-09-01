Νέα στοιχεία για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη: «Δεν γνώριζα ότι η κόρη μου ήταν έγκυος», λέει η μητέρα

Σε πολύ δύσκολη ψυχολογική κατάσταση δηλώνει ότι βρίσκεται η 38χρονη μητέρα του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε βαλίτσα, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Η ίδια, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, δήλωσε σοκαρισμένη από τον θάνατο του παιδιού της και ανέφερε ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία, όπως υποστηρίζει, ενδεχομένως έχουν επηρεάσει τη ζωή της.

«Είμαι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, είμαι σοκαρισμένη από τον χαμό του παιδιού μου και δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα», φέρεται να είπε.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, η ίδια γνώριζε για τη σχέση της 15χρονης κόρης της με έναν 26χρονο Αφγανό, υποστηρίζει όμως ότι δεν γνώριζε πως η ανήλικη ήταν έγκυος.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε περιστατικό που είχε σημειωθεί στο πρόσφατο παρελθόν, λέγοντας ότι ο 12χρονος γιος της και ένας ακόμη αδελφός του επιχείρησαν να αρπάξουν κινητό τηλέφωνο. Όπως ανέφερε, συνελήφθησαν και οι γονείς, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων.

Η 38χρονη μητέρα μίλησε ακόμη για την προηγούμενη απομάκρυνση των παιδιών της από την οικογένεια. Όπως υποστήριξε, τα παιδιά είχαν μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή στο Νοσοκομείο Παίδων, καθώς υπήρχαν καταγγελίες για κακοποίηση, ενώ στη συνέχεια ο πατέρας φέρεται να τα πήρε από το νοσοκομείο και δεν επέστρεψαν.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα ευρήματα που αφορούν τα παιδιά της οικογένειας. Στα τρία ανήλικα παιδιά, ηλικίας 15, 12 και 9 ετών, έχουν εντοπιστεί μεταδιδόμενα νοσήματα, με τις Αρχές να εξετάζουν την προέλευσή τους. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι τόσο η 15χρονη όσο και η 38χρονη μητέρα της είναι έγκυες.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ανέφερε σχετικά με τα παιδιά ότι «φέρουν το ίδιο νόσημα», ενώ υποστήριξε ότι είχαν μεταφερθεί στο «Παίδων» πριν από περίπου έναν χρόνο έπειτα από εισαγγελική εντολή.

Στην κατάθεσή της, η μητέρα εμφανίζεται πάντως να επικεντρώνεται κυρίως στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ίδια μετά τον θάνατο του βρέφους.

«Είμαι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, συντετριμμένη για το χαμό του παιδιού μου», φέρεται να δήλωσε.

Τι λέει ο δικηγόρος της 38χρονης

Την ίδια στιγμή, ο δικηγόρος της 38χρονης Γερμανίδας που κατηγορείται για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη, Χρήστος Ψαράς, δήλωσε ότι η εντολή που έχει λάβει από την πελάτισσά του είναι να μην υπάρξει περαιτέρω σχολιασμός της υπόθεσης μέχρι να λάβει γνώση της δικογραφίας.

«Έχω την εντολή να μην πούμε τίποτα περαιτέρω μέχρι να πάρουμε δικογραφία. Είναι ένα τραγικό περιστατικό και θα πρέπει να σεβαστούμε αυτό το γεγονός», ανέφερε.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε, παράλληλα, ότι η 38χρονη υποστηρίζει πως το νεκρό βρέφος ήταν δικό της.

«Η ίδια δηλώνει ότι ήταν δικό της το παιδί, αναμένουμε να δούμε τη δικογραφία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο δικηγόρος αναφέρθηκε και στην εγκυμοσύνη της 38χρονης, σημειώνοντας: «Είναι πάλι έγκυος. Πρέπει να σεβαστούμε και αυτή την κατάσταση».

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα

Την ίδια ώρα, σοκ προκαλούν τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης για το βρέφος, καθώς, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στην πλάτη του εντοπίστηκαν περισσότερα από δέκα τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Οι συνθήκες θανάτου του βρέφους, όπως και ο ακριβής ρόλος των εμπλεκόμενων προσώπων, παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και τις καταθέσεις, προκειμένου να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.