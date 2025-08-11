Λαγουβάρδος για Hot-Dry-Windy: «Ο χειρότερος συνδυασμός για τις δασικές πυρκαγιές» - Πώς επιδρά το μελτέμι

Στο φαινόμενο Hot-Dry-Windy αναφέρθηκε ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, εξηγώντας την επίδραση που έχουν τα μελτέμια σε αυτό.

Μιλώντας στην εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤΝews, ο κ. Λαγουβάρδος δήλωσε ότι ο φετινός Ιούνιος ήταν ένας μήνας που, τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια, δεν είχε τόσο μεγάλη συχνότητα από ισχυρά μελτέμια, δηλαδή τις 25 από τις 30 ημέρες του μήνα.

Για τον Ιούλιο ανέφερε ότι τα μελτέμια κυμάνθηκαν σε φυσιολογικά επίπεδα, ενώ ο Αύγουστος είναι ο μήνας τους. Ωστόσο, παρατήρησε πως τα τελευταία χρόνια τα μελτέμια αρχίζουν και απλώνονται χρονικά μέχρι και τον Σεπτέμβριο.

Τι ανέφερε ο Κώστας Λαγουβάρδος για το φαινόμενο Hot-Dry-Windy

«Είναι ένας δείκτης ο οποίος περιγράφει αυτές τις τρεις αγγλικές λέξεις, δηλαδή υψηλές θερμοκρασίες, ξηρές συνθήκες και ισχυρούς ανέμους, ο οποίος είναι ο χειρότερος συνδυασμός για τις δασικές πυρκαγιές», εξήγησε ο κ. Λαγουβάρδος.

Και τόνισε: «Όταν έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους και έχουμε δυστυχώς το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του καλοκαιριού με ισχυρά μελτέμια, αυξάνεται αντίστοιχα και ο κίνδυνος εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς».

Επιπλέον, μίλησε για τη μείωση των χιονοπτώσεων, υπογραμμίζοντας πως «στην τελευταία δεκαετία παρουσιάζεται μια σαφής μείωση της χιονοκάλυψης στη χώρα μας, η οποία προφανώς συσχετίζεται με τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν».

Ανέφερε μάλιστα, ότι χρειαζόμαστε τα χιόνια, καθώς τροφοδοτούν τους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Επισήμανε πως η κατάσταση θα γίνεται όλο και πιο δύσκολη τα επόμενα χρόνια, αν δεν σταματήσουμε την κλιματική αλλαγή.

Παράλληλα, αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον Ιούλιο, λέγοντας πως είχε ακραία συμπεριφορά θερμοκρασιών όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στη Σκανδιναβία, δηλαδή στα δύο άκρα της Ευρώπης.

Πρόσθεσε δε πως τα τελευταία 4-5 καλοκαίρια στην Ελλάδα, υπάρχει μεγάλης διάρκειας καύσωνας, γεγονός που δεν είχε συμβεί στο παρελθόν, δηλαδή απανωτά. Και στο παρελθόν υπήρχαν καύσωνας, αλλά με αρκετά χρόνια ενδιάμεσα, δημιουργώντας μία ανάπαυλα και καλύτερες συνθήκες.

Αποσαφήνισε ότι είναι λάθος να συγκρίνουμε το φετινό καλοκαίρι με το περσινό, το οποίο είχε καύσωνα για 15 μέρες συνεχόμενα, καθώς συνηθίζουμε σε αυτή την κατάσταση, αναφέρεται ότι φέτος είναι καλύτερα από πέρσι, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε πως και φέτος εξακολουθεί να υφίσταται σημαντική θερμική ανωμαλία και πολύ σημαντικές αποκλίσεις θερμοκρασίας.