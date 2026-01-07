Λαϊκές αγορές: Απεργία επ' αόριστον από σήμερα

Με συγκέντρωση στα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ξεκινούν σήμερα τις κινητοποιήσεις τους οι παραγωγοί και οι πωλητές των λαϊκών αγορών, στο πλαίσιο της επ’ αόριστον πανελλαδικής απεργίας που έχουν κηρύξει. Διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος λειτουργίας, τη φορολογική επιβάρυνση και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, προαναγγέλλοντας παράλληλα συμβολικούς αποκλεισμούς των κεντρικών λαχαναγορών τις επόμενες ημέρες.

Στα βασικά αιτήματα των ομοσπονδιών περιλαμβάνονται η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η μείωση του κόστους παραγωγής για τους αγρότες, η κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, η απόσυρση της πρόσθετης φορολόγησης 10%, καθώς και αλλαγές στο ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής και στον νόμο 4849/2021, ο οποίος, όπως υποστηρίζουν, είναι ανεφάρμοστος.

Ιδιαίτερη ένταση προκαλεί και η υποχρέωση που τίθεται σε εφαρμογή από τον Μάιο, σύμφωνα με την οποία οι παραγωγοί και οι πωλητές θα πρέπει να καταγράφουν ηλεκτρονικά, μετά από κάθε λαϊκή αγορά, όλα τα προϊόντα που πωλήθηκαν ή παρέμειναν απούλητα.

Η επ’ αόριστον απεργία ανοίγει με συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος και στη συνέχεια αντιπροσωπεία των ομοσπονδιών θα συναντηθεί με τον υπουργό Ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων, διεκδικούν τροποποιήσεις στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης και την κατάργηση της πρόσθετης φορολόγησης 10% για τον βοηθό.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει σημείο σύγκλισης με την κυβέρνηση, οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν την Πέμπτη με αποκλεισμό των κεντρικών αγορών του Ρέντη και της Θεσσαλονίκης.

Από την πλευρά του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, πηγές αναφέρουν ότι το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής θα εφαρμοστεί κανονικά, εκτιμώντας ότι μακροπρόθεσμα θα λειτουργήσει προς όφελος των επαγγελματιών.