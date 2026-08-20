Λαϊκές αγορές: Τι αλλάζει για παραγωγούς και επαγγελματίες με το νέο ΦΕΚ – Οι νέες πινακίδες και τα προϊόντα

Σημαντικές αλλαγές στις λαϊκές αγορές προβλέπει η νέα υπουργική απόφαση της κυβέρνησης, με την οποία τροποποείται το πλαίσιο για το υπαίθριο εμπόριο για παραγωγούς και επαγγελματίες. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Λαϊκών Αγορών Παραγωγών, η νέα ρύθμιση καθορίζει σαφέστερους κανόνες για τα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται στα σημεία πώλησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενημέρωση και την αναγνωρισιμότητα των πωλητών, καθώς καθίσταται υποχρεωτική η τοποθέτηση ειδικής πινακίδας στον πάγκο, με συγκεκριμένες διαστάσεις και στοιχεία για τον παραγωγό ή τον επαγγελματία.

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Παράλληλα, τίθενται προϋποθέσεις για την αλλαγή ή προσθήκη προϊόντων και κατηγοριών δραστηριοποίησης, όπως η παρέλευση συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από τη χορήγηση της άδειας ή την προηγούμενη αίτηση, καθώς και η δήλωση της αντίστοιχης δραστηριότητας στην εφορία.

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Αναλυτικά η ανάρτηση της Ομοσπονδίας:

Με τη νέα Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 66390 (ΦΕΚ 5023 Β΄/11.08.2026), η οποία τροποποιεί την υπ’ αρ. 9181/07-02-2022 (Β’ 433) απόφαση,

επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις - διευκρινίσεις:

Για τους παραγωγούς:

1. Ο παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου επιτρέπεται να πωλεί μέρος ή/και το σύνολο των προϊόντων που αντιστοιχούν στη θέση ή στο δικαίωμα δραστηριοποίησης που του έχει χορηγηθεί και αναγράφονται στην άδειά του, εφόσον ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) έτη από την χορήγηση της άδειας στον παραγωγό πωλητή,

β) έχει παρέλθει τουλάχιστον ένα (1) έτος από την τελευταία υποβολή αντίστοιχης αίτησης,

γ) ο πωλητής έχει προσκομίσει δήλωση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) από την οποία προκύπτει ότι παράγει

το είδος ή τα είδη για τα οποία αιτείται την προσθήκη στην άδειά του, καθώς και υπεύθυνη δήλωση για την ποσότητα που θα διατεθεί στο υπαίθριο εμπόριο και αν τα προϊόντα ανήκουν σε αυτά που δεν δηλώνονται στο Ο.Σ.Δ.Ε., υπεύθυνη δήλωση ότι, τα προϊόντα αυτά προέρχονται από ίδια

παραγωγή, καθώς και υπεύθυνη δήλωση για την ποσότητα που θα διατεθεί στο υπαίθριο εμπόριο,

δ) ο πωλητής έχει δηλώσει στην αρμόδια φορολογική αρχή ότι ασκεί την αντίστοιχη δραστηριότητα και έχει προστεθεί ο αντίστοιχος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στο φορολογικό του προφίλ.

2. Ο παραγωγός πωλητής σε λαϊκή αγορά πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του σε πινακίδα διαστάσεων τουλάχιστον 1 μ. επί 0,40 μ. από ξύλο ή μέταλλο, η οποία να είναι σταθερά προσαρτημένη σε εμφανές μέρος στο σημείο πώλησης (πάγκο) ειδών, όπου θα αναγράφονται τα εξής:

α) η λέξη «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» με κεφαλαία γράμματα,

β) το ονοματεπώνυμο του πωλητή,

γ) ο αριθμός άδειας παραγωγού πωλητή,

δ) ο αριθμός μητρώου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» του άρθρου 56 του ν. 4849/2021 (Α’ 207) - Ο.Π.Σ.Α.Α.,

ε) η Περιφερειακή Ενότητα στην οποία βρίσκεται η αγροτική εκμετάλλευση των προϊόντων που πωλούνται.

Για τους επαγγελματίες:

1.Ο επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου επιτρέπεται να πωλεί μέρος ή/και το σύνολο των προϊόντων μίας μόνο από τις κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ

και Ε του άρθρου 2Α της κοινής υπουργικής απόφασης, εφόσον αυτά αντιστοιχούν στη θέση ή στο δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης που του

έχουν χορηγηθεί και αναγράφονται στην άδειά του.

Ειδικώς, οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου που δραστηριοποιούνται σε λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μπορούν να επιλέξουν, ως μοναδική κατηγορία δραστηριοποίησης, και την

κατηγορία Θ’ του άρθρου 2 της ίδιας κοινής υπουργικής απόφασης.

Εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

α) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) έτη από την χορήγηση της άδειας στον επαγγελματία πωλητή,

β) έχει παρέλθει τουλάχιστον ένα (1) έτος από την τελευταία υποβολή αντίστοιχης αίτησης

γ) ο πωλητής έχει δηλώσει στην αρμόδια φορολογική αρχή ότι ασκεί την αντίστοιχη δραστηριότητα και έχει προστεθεί ο αντίστοιχος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στο φορολογικό του προφίλ

2. Ο επαγγελματίας πωλητής σε λαϊκή αγορά πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του σε πινακίδα διαστάσεων τουλάχιστον 1 μ. επί 0,40 μ. από

ξύλο ή μέταλλο, η οποία να είναι σταθερά προσαρτημένη σε εμφανές σε εμφανές μέρος στο σημείο πώλησης (πάγκο) ειδών, όπου θα αναγράφονται τα εξής:

α) η λέξη «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ» με κεφαλαία γράμματα,

β) το ονοματεπώνυμο του πωλητή,

γ) ο αριθμός άδειας επαγγελματία πωλητή δ) ο αριθμός μητρώου στο

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» του άρθρου 56 του ν. 4849/2021 (Α’ 207) - Ο.Π.Σ.Α.Α. Αναλυτικά όλες οι αλλαγές της Υπουργικής Απόφασης υπ' αριθμ. 66390 στο ΦΕΚ 5023 Β' /11.08.2026.