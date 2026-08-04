Λάκης Χαλκιάς: Την Πέμπτη (6/8) η κηδεία του σπουδαίου ερμηνευτή, με δημόσια δαπάνη

Το τελευταίο «αντίο» στον σπουδαίο ερμηνευτή Λάκη Χαλκιά αναμένεται να δώσουν συγγενείς και φίλοι την Πέμπτη 6 Αυγούστου, στις 12:00, στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων, στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, όπως έκανε γνωστό η οικογένειά του.

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται από τις 10:00 το πρωί στην αίθουσα του κοιμητηρίου, προκειμένου συγγενείς, φίλοι και όσοι επιθυμούν να μπορέσουν να αποτίσουν τον τελευταίο φόρο τιμής.

Η κηδεία αναμένεται να τελεστεί δημοσία δαπάνη, ως ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς του Λάκη Χαλκιά στον ελληνικό πολιτισμό και το λαϊκό τραγούδι.

Η οικογένεια καλει αντί της κατάθεσης στεφάνων, όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του, να ενισχύσουν οικονομικά το έργο της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν δωρεά στον λογαριασμό: IBAN: GR2701401150115002002018609, BIC: CRBAGRAA

Παράλληλα, η οικογένεια διευκρίνισε πως το πραγματικό ονοματεπώνυμο του αγαπημένου τους είναι Μιχαήλ (Λάκης) Χαλκιάς.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ζητείται θερμά να μην αναφέρεται ξανά το επώνυμο «Χαλκιόπουλος», καθώς δεν ανταποκρίνεται στο πραγματικό όνομα του εκλιπόντος.