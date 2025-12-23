Lamborghini σε στάση λεωφορείου: Οδηγός την άφησε κι έφυγε για να γλιτώσει το αλκοτέστ

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε όταν οδηγός πανάκριβου super-car επέλεξε να εγκαταλείψει το όχημά του και να απομακρυνθεί πεζός, μόλις αντιλήφθηκε ότι λίγα μέτρα πιο κάτω είχε στηθεί μπλόκο της Τροχαίας για αλκοτέστ.

Ο ιδιοκτήτης μιας Lamborghini Urus, αξίας που ξεπερνά τις 300.000 ευρώ, άφησε το υπερπολυτελές αυτοκίνητό του μπροστά σε στάση λεωφορείου, προφανώς στην προσπάθειά του να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο, καθώς φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο αντιλήφθηκαν άμεσα τι είχε συμβεί. Αφαίρεσαν τις πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματος και προχώρησαν στην απομάκρυνσή του με γερανό, καθώς είχε προκαλέσει παρακώλυση της κυκλοφορίας. Η Lamborghini μεταφέρθηκε σε χώρο στάθμευσης στην Αθήνα, όπου παραμένει μέχρι να εμφανιστεί ο ιδιοκτήτης της.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., το Σαββατοκύριακο που πέρασε καταγράφηκαν συνολικά 262 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής και περιλάμβαναν 19.712 αλκοολομετρήσεις.

Παράλληλα, συνελήφθησαν επτά οδηγοί που βρέθηκαν να οδηγούν με συγκέντρωση αλκοόλ άνω του 0,60 mg/l.

Τα στοιχεία αφορούν το χρονικό διάστημα από τις πρώτες πρωινές ώρες της 18ης Δεκεμβρίου 2025 έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου.