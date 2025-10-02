Λάνθιμος για Γάζα: «Σοκαριστικό που βλέπουμε ανθρώπους να βομβαρδίζονται και μετά κάνουμε scrolling»

Το παρών έδωσε εχθές (02/10) ο Γιώργος Λάνθιμος στις νύχτες Πρεμιέρας και μίλησε για την ταινία του «Bugonia», το «όχι» του ΚΑΣ για γυρίσματα στην Ακρόπολη αλλά αλλά και για τη συμμετοχή του σε δράσεις υπέρ της Παλαιστίνης.

Αρχικά αναφορικά με την άρνηση του ΚΑΣ για γυρίσματα ο σκηνοθέτης δήλωσε: «Απογοήτευση σίγουρα. Δεν καταλαβαίνω τη λογική που απορρίφθηκε το αίτημα μας να κάνουμε γύρισμα εκεί. Βρήκαμε μια άλλη λύση. Ήθελα να συμπεριλάβω την Ελλάδα με ένα τρόπο στην ταινία, το έκανα με έναν άλλο τρόπο.

Δεν επηρέαζε δηλαδή το αποτέλεσμα της ταινίας δηλαδή. αλλά ήταν όντως κάπως σοκαριστικό, ειδικά που δεν άκουσα τον λόγο που δεν μας δόθηκε η άδεια, όπως και το γεγονός ότι διέρρευσαν και οι πληροφορίες για το τι ήταν η σκηνή ενώ ξέρουμε όταν γυρίζετε μια ταινία καλό είναι να μην μοιραζόμαστε λεπτομέρειες. Οπότε γενικότερα δεν ήταν μια ευχάριστη εμπειρία».

Γιώργος Λάνθιμος: Τι δήλωσε για την Παλαιστίνη

Πρώτα με την εμφάνιση του με κονκάρδα στα χρώματα της Παλαιστίνης στο φεστιβάλ Βενετίας και τώρα με την υπογραφή του στην επιστολή 2.000 καλλιτεχνών του κινηματογράφου για την Παλαιστίνη, ο Γιώργος Λάνθιμος δείχνει καθημερινά τη στήριξη του στο λαό στη Γάζα.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν αυτή η κίνηση μπορεί να του στερήσει βραβεύσεις απάντησε: «Εγώ δεν το σκέφτηκα ούτε για μια στιγμή αυτό. Θεωρώ ότι αυτό που συμβαίνει στην ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή, που όλος ο κόσμος μπορεί να κάθεται να βλέπει καθημερινά παιδιά, γυναίκες, άνδρες, άμαχους, αθώους ανθρώπους να βομβαρδίζονται, να λιμοκτονούν όλη μέρα και μετά να κάνουμε scrolling στο τηλέφωνο μας και να βλέπουμε μια διαφήμιση για γιαούρτι είναι κάπως σοκαριστικό και αποσυντονιστικό.

Οπότε το λιγότερο που μπορεί κανείς να κάνει είναι να μιλήσει για αυτό και όπως μπορεί. Οπότε δεν νομίζω ότι αν χάσουμε κάποιο βραβείο μπορεί να διαστρεβλώσει την ανθρωπιά που έχει ο καθένας μέσα του.

Η δικαίωση δεν φαίνεται να είναι πολύ κοντά. Θα χρειαστεί να ψωνίσω και άλλες κονκάρδες νομίζω».