Λάουρα Κοβέσι: Στο υπουργείο Δικαιοσύνης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

​Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στο υπουργείο Δικαιοσύνης η συνάντηση της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, με τον υπουργό, Γιώργο Φλωρίδη, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

​Η συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί η κ. Κοβέσι στην Ελλάδα.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα επισκεφθεί το ελληνικό γραφείο της EPPO στην Αθήνα και θα έχει διαδοχικές επαφές με υπουργούς, τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., στελέχη των τελωνείων και τον γενικό εισαγγελέα.

Στην προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου αναμένεται να απαντήσει σε όλα τα «καυτά» ερωτήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις υποθέσεις απάτης σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Λάουρα Κοβέσι γεννήθηκε το 1973 στο Σφάντου Γκεόργκε της Τρανσυλβανίας, έπαιξε μπάσκετ στην εθνική νεανίδων της Ρουμανίας και σπούδασε νομικά στο Κλουζ-Ναπόκα και στο Τιμισοάρα, με διδακτορική διατριβή στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Έχει ενεργό ρόλο σε δύο από τις πιο κρίσιμες έρευνες της τελευταίας δεκαετίας. Η μία αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η άλλη την τραγωδία των Τεμπών. Υπενθυμίζεται ότι η EPPO εξετάζει την καθυστέρηση στην υλοποίηση έργων ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο, που συνδέεται με την πολύνεκρη σύγκρουση.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η περιβόητη σύμβαση 717, για τη σηματοδότηση και την τηλεδιοίκηση, με την Κοβέσι να έχει καταγγείλει εμπόδια από την ελληνική κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Τα βλέμματα είναι στραμμένα στην επίσκεψή της στη χώρα, αφού είναι το πρόσωπο που θα καθορίσει τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα της έρευνας.

Λάουρα Κοβέσι: Ποια είναι η Ευρωπαία Εισαγγελέας για την οποία όλοι μιλούν

«Ο νόμος είναι ίσος για όλους», είχε διαμηνύσει η Λάουρα Κοντρούτσα Κοβέσι (Laura Codruta Kövesi) κι αυτή ήταν μια φράση που έμελλε να την συνοδεύει για πάντα. Και αργότερα, όταν το όνομά της ακουγόταν για την ευρωπαϊκή εισαγγελία, πολλοί ήταν εκείνοι που θα την χαρακτήριζαν ως την «πιο γενναία και διακεκριμένη υποψήφια για τη θέση».

Η δικαστική λειτουργός από τη Ρουμανία ήταν το πρόσωπο πίσω από την ρουμάνικη υπηρεσία κατά της διαφθοράς. Κυνήγησε υπουργούς και δημάρχους της κυβέρνησης και έγινε γρήγορα η αγαπημένη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των ακτιβιστών κατά της διαφθοράς.

Πολλές κυβερνήσεις την αγάπησαν, εκτός από τη δική της, η οποία ορκίστηκε να κάνει τα πάντα για να εμποδίσει την επιτυχημένη εκστρατεία της να γίνει η πρώτη εισαγγελέας της Ευρώπης.

Δεκαοκτώ μήνες αργότερα, η εν λόγω ρουμανική κυβέρνηση είχε πέσει και η Κοβέσι «εγκαινίαζε» την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), το πρώτο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα χειριζόταν ποινικές έρευνες.

«Το κριτήριο της επιτυχίας μας θα είναι η εμπιστοσύνη των πολιτών στο θεσμικό μας όργανο», δήλωνε τότε και όπως αποδείχθηκε τα λόγια της ακολουθήθηκαν από πράξεις.

«Το πρώτο πράγμα που άκουσα, όταν είπα ότι ήθελα να γίνω εισαγγελέας, ήταν ότι η εισαγγελία δεν είναι για γυναίκες. Έπρεπε να δουλέψω σκληρότερα από τους άνδρες, μόνο και μόνο για να αποδείξω ότι το γραφείο μιας γυναίκας εισαγγελέα μπορεί να είναι εξίσου καλό με το γραφείο ενός άνδρα», έχει πει η ίδια σε συνέντευξή της.

Στα 33 της, ήταν η νεότερη γενική εισαγγελέας της Ρουμανίας. Το 2013, έγινε επικεφαλής της DNA. Σε μια δημοσκόπηση, το 60% δήλωσε ότι εμπιστεύεται την DNA, ενώ μόνο το 11% εμπιστεύεται το κοινοβούλιο.

Το έργο της την έκανε στόχο κατασκοπείας, κυβερνοκατασκοπείας και επιθέσεων στα μέσα ενημέρωσης. «Δεν ήταν εύκολο, ειδικά για την οικογένειά μου, αλλά όταν επιλέγεις να εργαστείς ως εισαγγελέας πρέπει να αναλάβεις όλους τους κινδύνους που συνεπάγεται αυτή η θέση», είχε ομολογήσει η ίδια.

Έπειτα από τουλάχιστον πέντε χρόνια στην DNA, όπου επέβλεψε τη δίωξη ενός πρώην πρωθυπουργού, απολύθηκε με εντολή του υπουργού Δικαιοσύνης τον Ιούλιο του 2018. Της απόλυσης ακολούθησαν μαζικές διαδηλώσεις στους δρόμους και τεράστιες αντιδράσεις.

Η Κοβέσι για την απομάκρυνσή της αυτή προσέφυγε κατά της Ρουμανίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο έκρινε το 2020 ότι απολύθηκε άδικα από τη θέση της. Κατά τη διάρκεια της πενταετούς θητείας της στη Διεύθυνση Κατά της Διαφθοράς έστειλε κλητήρια σε 68 υψηλόβαθμους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένων 14 υπουργών ή πρώην υπουργών της κυβέρνησης και 53 βουλευτών και από τα δύο σώματα του ρουμανικού Κοινοβουλίου.

Το σύμβολο μιας Ευρώπης που δεν υποτάσσεται

Η Κοβέσι για όσους οραματίζονται έναν διαφορετικό κόσμο, είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή δικαστική λειτουργός. Είναι σύμβολο εκείνων που τολμούν να ασκήσουν κριτική στους ισχυρούς, να εκθέσουν ευρωπαϊκούς θεσμούς, να συγκρουστούν ανοιχτά και να καταγγείλουν διεφθαρμένα πρόσωπα. Είναι σύμβολο για όλους μας.