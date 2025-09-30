Μενού

Λάρισα: Απεγκλωβίστηκε ζωντανός ο 53χρονος από τη σήραγγα

Ο 53χρονος απεγκλωβίστηκε από τη σήραγγα στη Λάρισα έχοντας τις αισθήσεις του.

Reader symbol
Newsroom
λαρισα-απεγκλωβισμος
Το σημείο όπου εγκλωβίστηκε ο 53χρονος στη Λάρισα | ΙΝΤΙΜΕ
  • Α-
  • Α+

Αίσιο τέλος τέλος για το 53χρονο άνδρα που είχε εγκλωβιστεί σε αυτοσχέδια σήραγγα  στην Λάρισα.

 Η επιχείρηση διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν δυνάμεις της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής, ξεκίνησε γύρω στις 12:30 το μεσημέρι. Ο 53χρονος παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στην είσοδο της σπηλιάς είχε εισέλθει ομάδα 4-5 ατόμων. Ωστόσο, κάποια από τα μέλη άρχισαν να παρουσιάζουν συμπτώματα ζάλης και δυσφορίας. Ο πρώτος που κατάφερε να εξέλθει, σχεδόν λιπόθυμος, ειδοποίησε τις αρχές, ζητώντας βοήθεια. Λίγο αργότερα, και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας κατάφεραν να βγουν από τη σπηλιά.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

ΕΛΛΑΔΑ