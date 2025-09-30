Λάρισα: Απεγκλωβίστηκε ζωντανός ο 53χρονος από τη σήραγγα

Αίσιο τέλος τέλος για το 53χρονο άνδρα που είχε εγκλωβιστεί σε αυτοσχέδια σήραγγα στην Λάρισα.
Η επιχείρηση διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν δυνάμεις της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής, ξεκίνησε γύρω στις 12:30 το μεσημέρι. Ο 53χρονος παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στην είσοδο της σπηλιάς είχε εισέλθει ομάδα 4-5 ατόμων. Ωστόσο, κάποια από τα μέλη άρχισαν να παρουσιάζουν συμπτώματα ζάλης και δυσφορίας. Ο πρώτος που κατάφερε να εξέλθει, σχεδόν λιπόθυμος, ειδοποίησε τις αρχές, ζητώντας βοήθεια. Λίγο αργότερα, και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας κατάφεραν να βγουν από τη σπηλιά.
