Λειψυδρία: Tι σημαίνει πρακτικά η κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Το πρόβλημα της λειψυδρίας έχει προκαλέσει τον προβληματισμό και την κινητοποίηση όλων των αρμόδιων αρχών ειδικά σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όπως η Αττική.

Τι σημαίνει όμως πρακτικά για μια περιοχή όταν μπαίνει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας της λειψυδρίας;

Ουσιαστικά σημαίνει ότι στις συγκεκριμένες περιοχές επιταχύνονται οι διαδικασίες για τα έργα που κρίνονται απαραίτητα για να αποκλιμακώσουν το πρόβλημα. Έργα που υπό κανονικές συνθήκες θα απαιτούσαν ανοικτούς διαγωνισμούς, τώρα μπορούν να ξεκινήσουν πιο γρήγορα, ακόμη και με απευθείας αναθέσεις, ώστε να δωθεί όσον το δυνατόν γρηγορότερα μια λύση.

Η κήρυξη στηρίζεται στα τελευταία υδρολογικά δεδομένα και σε επιστημονική τεκμηρίωση, με μία τέτοια απόφαση να οδηγεί μόνο σε επιτάχυνση των διαδικασιών, των μελετών και της υλοποίησης των έργων και όχι σε έκτακτα μέτρα για τους πολίτες.

Διαβάστε επίσης: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας κηρύσσεται η Αττική: Στο «κόκκινο» τα υδατικά αποθέματα

Στην Αττική, εξετάζονται σχέδια μεταφοράς νερού από ποτάμια και λίμνες, όπως από τον Αχελώο προς τον Εύηνο και στη συνέχεια προς τον Μόρνο, με στόχο την ενίσχυση των υδάτινων αποθεμάτων ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα αποθέματα της επαρκούν για περίπου 1,5 έως 2 χρόνια.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι περιοχές που κηρύσσονται σε έκτακτη ανάγκη λειψυδρίας:

μπορούν να χρηματοδοτηθούν με δημόσιο χρήμα για την κατασκευή έργων ύδρευσης ακόμα κι αν δεν διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια και

έχουν δυνατότητα επίσπευσης των διαδικασιών για την ωρίμανση των έργων ύδρευσης.

Διαβάστε επίσης: Προβληματισμένοι οι ειδικοί για τη λειψυδρία: Η απουσία χιονιού και η απειλή «υδατικού στρες»

Το πρόβλημα της λειψυδρίας δενεπηρεάζει μόνο τα νησιά του Αιγαίου και την Αττική καθώς και άλλες περιοχές της χώρας, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματας στην επάρκεια των υδάτινων πόρων.