Στο ΔΣ της ΡΑΑΕΥ (Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων) θα συζητηθεί την Πέμπτη (26/11) το θέμα της λειψυδρίας στην Αττική, η οποία αναμένεται να κηρυχτεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με πληροφορίες του ΥΠΕΝ.

Η κήρυξη στηρίζεται στα τελευταία υδρολογικά δεδομένα και σε επιστημονική τεκμηρίωση, με μία τέτοια απόφαση να οδηγεί σε επιτάχυνση των διαδικασιών, των μελετών και της υλοποίησης των έργων και όχι σε έκτακτα μέτρα για τους πολίτες.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι περιοχές που κηρύσσονται σε έκτακτη ανάγκη λειψυδρίας:

μπορούν να χρηματοδοτηθούν με δημόσιο χρήμα για την κατασκευή έργων ύδρευσης ακόμα κι αν δεν διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια και

έχουν δυνατότητα επίσπευσης των διαδικασιών για την ωρίμανση των έργων ύδρευσης.

Τα δεδομένα για τον ταμιευτήρα του Μόρνου, της βασικής πηγής υδροδότησης της Αθήνας είναι αποκαρδιωτικά ήδη από το καλοκαίρι, καθώς τη φετινή χρονιά καταγράφεται χαμηλό δεκαπενταετίας όσον αφορά τα υδατικά αποθέματα.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία του Παρατηρητηρίου για τον Μόρνο που δημιούργησε το meteo.gr, στις 16/11/2025, η έκταση του ταμιευτήρα του Μόρνου ήταν 7,8 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μειωμένη κατά 45% συγκριτικά με τον μέση τιμή για την περίοδο 2014-2024.

Το έργο Εύρυτος για τη λειψυδρία στην Αττική

Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος Οκτωβρίου, στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ, παρουσιάστηκαν μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου της λειψυδρίας στην Αττική.

«Η Αττική αντιμετωπίζει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα υδροδόητησης, αν δεν πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση, υπογραμμίζοντας ότι «θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το χειρότερο σενάριο».

«Το 51% της ΕΥΔΑΠ ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει», τόνισε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης, στην εκδήλωση.

Στην εκδήλωση ανακοινώθηκαν έργα ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε επτά άξονες, προκειμένου να υλοποιηθεί το σχέδιο για τη διαχείριση του νερού έτσι ώστε η χώρα να μη βρεθεί αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της λειψυδρίας, όπωε ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Όπως ανακοίνωσε ο ΥΠΕΝ, το μεγάλο έργο είναι ο Εύρυτος, δηλαδή η μερική εκτροπή του Κρικελιώτη και του Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο που αναμένεται να θωρακίσει την Αττική για τα επόμενα 30 χρόνια.

Ο υπουργός ανακοίνωσε συνολικά 7 άξονες δράσης που περιλαμβάνουν μέτρα με στόχο τη θωράκιση της ύδρευσης σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα:

Το έργο «Εύρυτος» , δηλαδή τη μερική εκτροπή Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο που αναμένεται να θωρακίσει την Αττική για τα επόμενα 30 χρόνια, με την ολοκλήρωση να εκτιμάται στο πρώτο εξάμηνο 2029.

, δηλαδή τη και προς τον Εύηνο που αναμένεται να θωρακίσει την Αττική για τα επόμενα 30 χρόνια, με την ολοκλήρωση να εκτιμάται στο πρώτο εξάμηνο 2029. Βραχυπρόθεσμες δράσεις της ΕΥΔΑΠ, με στόχο την άμεση υδροδοτική θωράκιση της Αττικής, που μεταξύ άλλων ενεργοποιεί γεωτρήσεις σε Μαυροσουβάλα , Ούγγρους και Βοιωτικό Κηφισό με συνολική συνεισφορά περίπου 150 εκατ. κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο, μόλις ολοκληρωθούν.

σε , και με συνολική συνεισφορά περίπου 150 εκατ. κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο, μόλις ολοκληρωθούν. Σε περίπτωση που χρειαστεί, ωριμάζουν μεσοπρόθεσμα δύο ακόμα έργα: Α. το έργο αγωγού ανύψωσης νερού στο Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα (ΕΥΣ) για διασύνδεση με αφαλάτωση και Β. τη χερσαία αφαλάτωση με απόδοση 87,5 εκ. κ.μ./έτος.

στο Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα (ΕΥΣ) για διασύνδεση με αφαλάτωση και Β. τη με απόδοση 87,5 εκ. κ.μ./έτος. Γεωγραφική επέκταση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ , με τη δημιουργία 2 ισχυρών πυλώνων σε Αττική και Θεσσαλονίκη με υποχρεωτική απορρόφηση παρόχων ύδρευσης και αποχέτευσης.

της και της , με τη δημιουργία 2 ισχυρών πυλώνων σε Αττική και Θεσσαλονίκη με υποχρεωτική απορρόφηση παρόχων ύδρευσης και αποχέτευσης. Επέκταση της αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στην άρδευση στη γεωγραφική περιοχή της αρμοδιότητάς τους, «ένα μεταρρυθμιστικό πρώτο βήμα στο νοικοκύρεμα 750 παρόχων σε ένα κατακερματισμένο τοπίο».

της και στην στη γεωγραφική περιοχή της αρμοδιότητάς τους, «ένα μεταρρυθμιστικό πρώτο βήμα στο νοικοκύρεμα 750 παρόχων σε ένα κατακερματισμένο τοπίο». Εκσυγχρονισμό διατάξεων ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ , εργασιακές και μισθολογικές ευελιξίες .

και , και . Θεσμικός εκσυγχρονισμός διατάξεων και ρυθμιστικού πλαισίου ώστε να επιτρέψει την ταχεία εφαρμογή μέτρων, όπως η ενδυνάμωση του ρόλου της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. και η ενεργοποίηση της διαδικασίας κατεπείγουσας ανάγκης.