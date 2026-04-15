Λέσβος: Κλιμακώνουν οι κτηνοτρόφοι για τον αφθώδη πυρετό: Πήραν άδεια για εξαγωγή των προϊόντων τους

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου, ζητώντας πραγματικές λύσεις για το οικονομικό «λουρί» που έχει επιβάλλει η κυβέρνηση, με τα μέσα περιορισμού της ζωονόσου του αφθώδους πυρετού στα κοπάδια τους.

Λόγω του συνεχιζόμενου αποκλεισμού του λιμανιού της πόλης από μέρους τους, από το πρωί σήμερα, Τετάρτη 15 Απριλίου, ανεστάλησαν τα δρομολόγια των πλοίων που συνδέουν τη Μυτιλήνη με πόλεις στα Μικρασιατικά παράλια.

Η απάντηση των αρμοδίων, ανωτέρα βία βέβαια, ήρθε, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δόθηκε συγκεκριμένα από τον περιφερειάρχη εντολή στο Λιμεναρχείο Μυτιλήνης «να ανοίξει το λιμάνι Μυτιλήνης για όλα τα τυροκομικά και παράγωγα προϊόντα».

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, που διοργάνωσε τις χθεσινές κινητοποιήσεις, με ανακοίνωση της καλεί τους αγρότες και κτηνοτρόφους του νησιού να ενισχύσουν το μπλόκο του λιμανιού.

Όπως αναφέρουν, συνεχίζεται ο αποκλεισμός του λιμανιού και σήμερα, Τετάρτη, ενώ καλούν σε παλλεσβιακή κινητοποίηση αύριο, Πέμπτη 16 Απριλίου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση τους, «δίνουμε αγώνα επιβίωσης και απαιτούμε άμεση λύση στο αδιέξοδο που μας έχει οδηγήσει η αδιαλλαξία της κυβέρνησης» ενώ το πλαίσιο των διεκδικήσεων τους περιλαμβάνει:

Άμεσες αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους που θανατώθηκαν τα ζώα τους

Άμεση λύση στην παράδοση γάλακτος. Τα χρήματα να καταβάλλονται απευθείας στο κτηνοτρόφο και σε περίπτωση μη διάθεσής του να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι με βάση τη περσινή παραγωγή και με τις τιμές που ίσχυαν πριν την εμφάνιση της ζωονόσου

Άμεσες προσλήψεις κτηνιάτρων, γιατί μόνο έτσι θα αναχαιτιστεί η ζωονόσος

Πάγωμα όλων τον οφειλών σε δάνεια, ΕΛΓΑ και ΕΦΚΑ

Από αργά χθες το βράδυ, οι εταιρείες που πραγματοποιούν δρομολόγια με τις απέναντι από τη Μυτιλήνη Μικρασιατικές ακτές ανέστειλαν επί 48ωρο τα ταξίδια τους, λόγω του αποκλεισμού του λιμανιού και του εντός αυτού ευρισκόμενου τελωνείου.

Το γεγονός, σύμφωνα με τουριστικούς πράκτορες, έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση εκδρομών τουλάχιστον 300 Τούρκων επισκεπτών, τον αποκλεισμό στη Μυτιλήνη Τούρκων επισκεπτών που θα επέστρεφαν στην πατρίδα τους σήμερα ή αύριο, αλλά και τον αποκλεισμό ομάδων Ελλήνων επισκεπτών ιδιαίτερα από τη βόρεια Ελλάδα οι οποίοι είχαν έρθει στη Μυτιλήνη για το χτεσινό εορτασμό της Μονής του Αγίου Ραφαήλ.

Φαίνεται όμως πως η κινητοποίηση των κτηνοτρόφων αποδίδει καρπούς, και ήδη αναγκάζει τους φορείς να ανταποκριθούν, καθώς με πλειοψηφική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, χθες το βράδυ, εξουσιοδοτήθηκε ο Περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης «να απαιτήσει από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης την άρση απαγόρευσης εξόδου, λόγω του αφθώδους πυρετού, των τυροκομικών και των παράγωγων προϊόντων από το Λιμάνι της Μυτιλήνης, με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα βιοασφάλειας».

Με επιστολή του Περιφερειάρχη χθες προς το Κεντρικό λιμεναρχείο Μυτιλήνης γίνεται γνωστό πως «αύριο δίνουμε εντολή να ανοίξει το λιμάνι Μυτιλήνης για όλα τα τυροκομικά και παράγωγα προϊόντα. Θα τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα βιοασφάλειας».