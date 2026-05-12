Λέσβος: Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη με στελέχη του ΥΠΑΑΤ - Στο τραπέζι ζητήματα για εμβολιασμό και αποζημιώσεις

Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη για τον αφθώδη πυρετό που προγραμματίστηκε για σήμερα το μεσημέρι (12/5) μεταξύ των κτηνοτρόφων της Λέσβου και του γενικού γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρου Πρωτοψάλτη,

Στη σύσκεψη συμμετείχε και η Γενική Διευθύντρια Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ Κατερίνα Μαρίνου, ενώ από πλευράς του συντονιστικού τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τον εμβολιασμό, τις αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων αλλά και το συνολικό σχέδιο διαχείρισης της κατάστασης από το υπουργείο. Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Πρωτοψάλτης ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 80 κρούσματα σε 124 εκτροφές στη Λέσβο, σημειώνοντας πως η κατάσταση παραμένει δύσκολη και ότι η αντιμετώπιση της ζωονόσου απαιτεί χρόνο. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι τα αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται, με στόχο τον περιορισμό της διασποράς.

Από την πλευρά της, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, η κυρία Μαρίνου αναφέρθηκε στην υψηλή μεταδοτικότητα και ανθεκτικότητα του ιού, εξηγώντας πως το ενδεχόμενο εμβολιασμού δεν μπορεί να εξεταστεί στην παρούσα φάση.

Επιπλέον, έγινε σύσταση να αποφεύγονται εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για τον αφθώδη πυρετό. Όπως δήλωσαν οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη, η συζήτηση αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, καθώς την Πέμπτη έχει προγραμματιστεί νέα τηλεδιάσκεψη, προκειμένου να τεθούν και τα υπόλοιπα ερωτήματα του συντονιστικού οργάνου προς το υπουργείο.