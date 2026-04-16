Λέσβος: Τρίτη ημέρα κινητοποιήσεων από τους κτηνοτρόφους - «Νεκρή» πόλη η Μυτιλήνη λόγω απεργίας

Σε αναβρασμό βρίσκεται για τρίτη ημέρα η Λέσβος, καθώς οι κτηνοτρόφοι του νησιού διεξάγουν νέες κινητοποιήσεις, διαμαρτυρόμενοι για τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της ζωονόσου του αφθώδους πυρετού.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι διαδηλωτές έχουν καταλάβει τη χερσαία ζώνη του επιβατικού λιμανιού της Μυτιλήνης και αποτρέπουν την αποβίβαση από τα πλοία φορτηγών, πολλά από τα οποία μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα, κυρίως τρόφιμα.

Επιτρέπουν, όμως, την αποβίβαση και την επιβίβαση επιβατών και ΙΧ αυτοκινήτων, όπως έγινε κατά την άφιξη και αναχώρηση του πλοίου της λεγόμενης «άγονης γραμμής» του ανατολικού Αιγαίου, «Blue Star Patmos», και επαναλήφθηκε στις 10:00 κατά την άφιξη του πλοίου της γραμμής Πειραιάς-Χίος-Μυτιλήνη, «Νήσος Σάμος».

Σήμερα, η πόλη της Μυτιλήνης θυμίζει νεκρή πόλη, με δημόσιες υπηρεσίες και καταστήματα να είναι κλειστά μετά από απεργιακές αποφάσεις των τοπικών φορέων.

Αυτή την ώρα διεξάγεται μεγάλο συλλαλητήριο έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Σύμφωνα ανακοίνωση των διαδηλωτών, θα κινηθούν προς το κτίριο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.