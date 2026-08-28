Λευκάδα: Από τη φυλακή το «σινιάλο» για τη βόμβα στη βίλα του επιχειρηματία - Εξαρθρώθηκε η οργάνωση

Σε πλήρη εξιχνίαση της βομβιστικής επίθεσης σε βίλα γνωστού 81χρονου Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στη Λευκάδα, στην περιοχή της Βασιλικής, προχώρησε το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της ΔΑΟΕ, το λεγόμενο «ελληνικό FBI».

Η υπόθεση είχε θορυβήσει στις αρχές τον περασμένο Ιανουάριο, όταν άγνωστοι είχαν τοποθετήσει αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στη βίλα του επιχειρηματία, μεταφέρει η ΕΡΤ.

Ο μηχανισμός περιείχε περίπου 10 κιλά εκρηκτικής ύλης και, σύμφωνα με τις αρχές, θα μπορούσε να προκαλέσει ιδιαίτερα μεγάλη καταστροφή και ενδεχομένως να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

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Ωστόσο, η βόμβα δεν εξερράγη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο μηχανισμός πυροδοτήθηκε, όμως το βράδυ το φιτίλι, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, έσβησε, με αποτέλεσμα να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Τον εκρηκτικό μηχανισμό εντόπισε ο 43χρονος επιστάτης της βίλας, ο οποίος ενημέρωσε τις αρχές. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια μεγάλη έρευνα για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση όλων των εμπλεκομένων.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι έχουν πλέον χαρτογραφήσει τη δράση της συγκεκριμένης εγκληματικής ομάδας, από τον σχεδιασμό της επίθεσης έως και την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να είχαν πραγματοποιήσει παρακολούθηση του χώρου, να είχαν φροντίσει για την ενοικίαση οχήματος και στη συνέχεια να είχαν μεταβεί στη βίλα προκειμένου να τοποθετήσουν τον μηχανισμό.

Συνολικά, η οργάνωση φέρεται να αποτελείται από οκτώ άτομα. Οι έξι συνελήφθησαν τις προηγούμενες ημέρες σε διαφορετικές περιοχές, μεταξύ άλλων στον Πειραιά, το Μενίδι, τη Νίκαια, το Πέραμα, την Αίγινα και το Αγκίστρι.

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Πρόκειται για πέντε άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., φέρονται να εκτελούσαν εντολές δύο κρατουμένων στις φυλακές Μαλανδρίνου.

Μάλιστα, τρεις από τους συλληφθέντες φέρονται να έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά, εκρηκτικά και ληστείες.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ρόλος των δύο κρατουμένων στις φυλακές Μαλανδρίνου, οι οποίοι φέρονται να έδωσαν την εντολή για τη βομβιστική επίθεση. Πρόκειται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, για δύο πρόσωπα που είναι γνωστά στις αρχές και έχουν διαδρομή στον χώρο του βαρέος ποινικού εγκλήματος.

Ο ένας από τους δύο φέρεται να έχει εμπλακεί σε σειρά σοβαρών υποθέσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, του έχει αποδοθεί επίθεση με μαχαίρι μέσα στις φυλακές σε βάρος ποινικού, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για την απόπειρα δολοφονίας του επιχειρηματία Γιάννη Λάλα.

Ο Γιάννης Λάλας είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για διάφορες υποθέσεις και δολοφονήθηκε πέρυσι στην ευρύτερη περιοχή της Αράχωβας.

Ο δεύτερος κρατούμενος που φέρεται να έδωσε εντολή για την επίθεση, κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για ανθρωποκτονία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τον Μάιο του 2025 φέρεται να είχε δολοφονήσει έναν συμπατριώτη του, ενώ έχει απασχολήσει τις αρχές και για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά.

Παρά την εξάρθρωση της ομάδας, το βασικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο: ποιο ήταν το κίνητρο της επίθεσης σε βάρος του 81χρονου επιχειρηματία;

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν εντοπίσει κάποια σύνδεσή του με πρόσωπα ή δραστηριότητες στην Ελλάδα που θα μπορούσαν να εξηγήσουν την επίθεση.