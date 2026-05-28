Λίβανος: Τουλάχιστον 11 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα - Σκοτώθηκαν παιδιά και οι γονείς τους

Ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν σήμερα τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 21 άλλων στον Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Οι θιάνατοι σημειώθηκαν στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου το Ισραήλ έχει ορίσει νέα «ζώνη μαχών».

Το ένα πλήγμα στοχοθέτησε την αυγή κτίριο στην πόλη Σιδώνα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε άνθρωποι, δήλωσε το υπουργείο. Άλλο πλήγμα σε όχημα που κινείτο στην ίδια περιοχή προκάλεσε τον θάνατο έξι ανθρώπων, μεταξύ των οποίων δύο παιδιών και των γονιών τους.