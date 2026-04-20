Λιοσίων: Αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα ο ανήλικος που εγκατέλειψε τη 16χρονη - Διώξεις σε τρία ακόμα άτομα

Δύο κακουργήματα αντιμετωπίζει ο 16χρονος που φέρεται να παρέσυρε και να εγκατέλειψε μία 16χρονη μαθήτρια στη Λιοσίων, με αποτέλεσμα η ανήλικη να διακομιστεί σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε βάρος του 16χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη σε συνδυασμό με το ότι δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης και της εγκατάλειψης τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής.

Ο 16χρονος παραπέμθηκε σε ανακρίτρια ανηλίκων, ενώ στην ίδια ανακρίτρια θα απολογηθούν και τα άλλα τρία άτομα που σχετίζονται με την υπόθεση.

Η κατάσταση της 16χρονης παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα, ενώ έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν τα επόμενα 24ωρα καθοριστικά για την εξέλιξη της υγείας της.

Για διακίνηση ναρκωτικών είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές ο 16χρονος από το Σουδάν. Ο ανήλικος συνελήφθη το μεσημέρι της Κυριακής (19/4), ενώ δεν είχε στην κατοχή του δίπλωμα οδήγησης.

Λιοσίων: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι άλλοι τρεις

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε βάρος του συνεπιβάτη της μηχανής η δίωξη αφορά ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα και συγκεκριμένα: Εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής και πρόκληση σωματικής βλάβης από υπόχρεο.

Οι δύο 20χρονοι διώκονται για τρία πλημμελήματα, που αφορούν υπόθαλψη εγκληματία, ψευδή κατάθεση και ψευδή καταγγελία στις αρχές. Στη δικαστική λειτουργό θα απολογηθούν τις επόμενες ημέρες