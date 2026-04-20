Τροχαίο στη Λιοσίων: Πώς οι δράστες προσπάθησαν να παραπλανήσουν τις Αρχές - Σήμερα απολογείται ο οδηγός

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται η σοκαριστική υπόθεση παράσυρσης και εγκατάλειψης νεαρής κοπέλας στη συμβολή των οδών Χρηστίδου και Λιοσίων. Ενώ το θύμα δίνει σκληρή μάχη για τη ζωή του, οι αποκαλύψεις για το παρασκήνιο της σύγκρουσης και την προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών προκαλούν οργή.

Το απόγευμα του Σαββάτου, η νεαρή κοπέλα επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο προκειμένου να παραλάβει ένα δέμα από αυτοματοποιημένο θυρίδα παραλαβής.

Τότε, ένα σκούτερ που κινούνταν με ταχύτητα έπεσε πάνω της με τεράστια ορμή, εκτινάσσοντάς την σε απόσταση 30 μέτρων.

Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος και τον τραυματισμό της κοπέλας, ο οδηγός και ο συνεπιβάτης του δίκυκλου, αφού σηκώθηκαν από το οδόστρωμα, επέλεξαν να εγκαταλείψουν το θύμα αιμόφυρτο και να εξαφανιστούν, αντί να προσφέρουν βοήθεια.

Η κοπέλα διεκομίσθη εσπευσμένα στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Φέρει βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα σε όλο της το σώμα, ενώ οι γιατροί προχώρησαν ήδη σε αφαίρεση σπλήνας, χαρακτηρίζοντας την κατάστασή της εξαιρετικά κρίσιμη.

Το δίκτυο παραπλάνησης και η παράνομη μίσθωση

Αμέσως μετά το τροχαίο, στήθηκε μια επιχείρηση εξαπάτησης των Αρχών. Η ιδιοκτήτρια του σκούτερ εμφανίστηκε στην αστυνομία δηλώνοντας ψευδώς ότι το όχημά της είχε κλαπεί. Ωστόσο, η έρευνα αποκάλυψε την αλήθεια: η γυναίκα ενοικίαζε παράνομα το μηχανάκι στον ανήλικο δράστη έναντι 300 ευρώ τον μήνα, προκειμένου εκείνος να εργάζεται ως διανομέας (delivery), παρά το γεγονός ότι δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης ούτε ασφάλιση.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν η ιδιοκτήτρια και ένας ακόμη συνεργός της, ο οποίος λειτουργούσε ως μεσάζων στη μίσθωση του οχήματος, με τις κατηγορίες της ψευδούς κατάθεσης και της απόπειρας παραπλάνησης.

Ο ανήλικος οδηγός εντοπίστηκε και συνελήφθη στην περιοχή της Πατησίων, μετά από κατάθεση του συνεπιβάτη του που τον κατονόμασε. Αν και ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι σκόπευε να παραδοθεί, οι ισχυρισμοί του αντιμετωπίζονται με σκεπτικισμό από τις Αρχές.

Από τον έλεγχο των στοιχείων του προέκυψε ότι ο δράστης έχει απασχολήσει επανειλημμένα τη δικαιοσύνη στο παρελθόν για σοβαρά αδικήματα, όπως υποθέσεις ασέλγειας και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών έξω από σχολικά συγκροτήματα. Σήμερα, ο οδηγός οδηγείται ενώπιον των δικαστικών αρχών για να απολογηθεί για τις πράξεις του.