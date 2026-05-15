Ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Ενώπιον ανακριτή σήμερα οι οκτώ συλληφθέντες

Το κατώφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσει σήμερα, Παρασκευή (15/5), η συμμορία που φέρεται να πραγματοποίησε τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα.

Υπενθυμίζεται ότι, σε βάρος των οκτώ δραστών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κακουργηματικές και πλημμεληματικές πράξεις. Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν:

συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (κακούργημα)

(κακούργημα) διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής από κοινού κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση (κακούργημα)

ληστεία από κοινού και κατά συρροή (κακούργημα)

από κοινού και κατά συρροή (κακούργημα) διακεκριμένη περίπτωση παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων (κακούργημα)

διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας (πολεμικά τουφέκια, χειροβομβίδες κλπ) (κακούργημα)

παράνομη οπλοφορία

παράνομη κατοχή όπλων

προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών προς ιδίαν χρήση

βία κατά υπαλλήλων

παραποίηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας

Τα μέλη της συμμορίας κατηγορούνται για τουλάχιστον 11 ένοπλες ληστείες, με την δράση της να ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2022 και με τελευταίο χτύπημα αυτό στην Κάτω Τιθορέα.

Σύμφωνα με την έως τώρα έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι δράστες, εκτός της Κάτω Τιθορέας, έχουν πραγματοποιήσει 10 ακόμη ληστείες, σε τραπεζικά υποκαταστήματα, σε περιοχές της Αθήνας, του Παπάγου, του Γαλατσίου, της Νέας Χαλκηδόνας, της Νέας Ιωνίας, της Αιγείρας Αχαΐας και της Κατοχής Αιτωλοακαρνανίας.

Παράλληλα, τα μέλη της εμπλέκονταν σε κλοπές οχημάτων και μοτοσικλετών, καθώς και σε απόπειρες διάρρηξης ΑΤΜ σε επαρχιακές περιοχές. Το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης υπερβαίνει τις 483.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι είναι γνωστοί στις Αρχές για παρόμοια και άλλα αδικήματα όπως ναρκωτικά, όπλα, κλοπές, απείθεια, αντίσταση, εμπρησμούς, σωματικές βλάβες, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Κεντρικό ρόλο στη συμμορία που πραγματοποιούσε ληστείες με βαρύ οπλισμό, όπως αυτή στην Νέα Τιθορέα, ήταν μία 26χρονη γυναίκα, με τον 30χρονο σύντροφό της να θεωρείται ως ο «εγκέφαλος» της οργάνωσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, η γυναίκα είχε ενεργό ρόλο στις ληστείες και ήταν ουσιαστικά, «υπαρχηγός» της συμμορίας αλλά και λειτουργούσε ως συνδετικός κρίκος με τα υπόλοιπα μέλη.