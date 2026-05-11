Σε ερημική περιοχή της Στερεάς Ελλάδας εντοπίστηκε, εντοπίστηκε το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες της ένοπλης ληστείας σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα στη Φθιώτιδα.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, το αυτοκίνητο βρέθηκε εγκαταλειμμένο, χωρίς να είναι καμένο και εκτιμάται ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν άλλο μέσο στη συνέχεια προκειμένου να απομακρυνθούν.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω όχημα είχε κλαπεί νωρίς σήμερα το πρωί από τον Πειραιά με τον ιδιοκτήτη μάλιστα να μην προλαβαίνει καν να προχωρήσει σε ανάλογη δήλωση κλοπής.

Το χρονικό της ληστείας στην Τιθορέα

Το πρωί της Δευτέρας (11/5) περίπου στις 10:00 οι τρεις ένοπλοι ληστές εισέβαλαν στο υποκατάστημα της Τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα λίγο μετά το άνοιγμά του κρύβοντας τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.

Οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό και παρέμειναν μέσα στην τράπεζα σχεδόν μισή ώρα, περιμένοντας να ολοκληρωθεί η διαδικασία χρονοκαθυστέρησης για το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου.

Υπό την απειλή των όπλων, ανάγκασαν τους υπαλλήλους να ανοίξουν το χρηματοκιβώτιο από το οποίο αφαίρεσαν σημαντικό ποσό. Υπάρχουν πληροφορίες πως τα κλεμμένα είναι 200.000 ευρώ.

Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν στο όχημα του συνεργού τους και εξαφανίστηκαν.