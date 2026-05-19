Λήστεψαν και έκλεψαν πρωταθλήτρια στίβου στην Πάτρα: «Βρέθηκα σε ένα χαντάκι - Τραυματίστηκα πολύ»

Πρωταθλήτρια στίβου δέχθηκε επίθεση από μια ομάδα αγνώστων στην Πάτρα, οι οποίοι φέρεται ότι είχαν απώτερο σκοπό να της κλέψουν την τσάντα.
Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Κυριακής (17/5), όταν η γυναίκα στάθμευσε για λίγα λεπτά το αμάξι της, και βγήκε έξω προκειμένου να τραβήξει μια φωτογραφία το ηλιοβασίλεμα. Λίγα μέτρα μακριά από το όχημά της βρισκόταν η παρέα η οποία έτρεξε και άρχισαν να πετούν στη γυναίκα πέτρες για να σπάσουν το τζάμι. Ύστερα της έκλεψαν την τσάντα και την έριξαν σε ένα χαντάκι.
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ η αθλήτρια και μητέρα τριών παιδιών, περιέγραψε: «Βγήκα από το αυτοκίνητό μου να αποθανατίσω με μια φωτογραφία αυτό που έβλεπα...Άκουσα έναν θόρυβο από πίσω μου, στα 4 -5 μέτρα από το αυτοκίνητο, έναν θόρυβο τζαμιών. Λέω ''δεν είναι δυνατόν, τι συμβαίνει;'', γυρνώντας, βλέπω κάποιον να αρπάζει την τσάντα μου από το κάθισμα του συνοδηγού.
Χωρίς να το σκεφτώ άρχισα να τους φωνάζω ''τι κάνετε εκεί; Αφήστε την τσάντα κάτω'' και εκεί που θα τα πλησίαζα για να προσπαθήσω αυτόν που είχε την τσάντα να την πάρω, βρέθηκα σε ένα χαντάκι και εκεί τραυματίστηκα πολύ.
Ο μεγάλος με την τσάντα συνέχιζε μα τρέχει, τα δύο μικρότερα γύρισαν και πετούσαν διάφορα αντικείμενα πάνω μου».
Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για συμμορία ανηλίκων. Ένας ενήλικας φέρεται να δίνει οδηγίες σε ένα αγόρι 16 ετών και δύο ακόμη αγόρια μόλις 10 ετών.
