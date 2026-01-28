Δείτε ζωντανά την ενημέρωση από την Πυροσβεστική και τον Διοικητή του ΕΣΚΕΔΙΚ Υποστράτηγο Αναστάσιο Μιχαλόπουλο, για τις ενέργειες που έγιναν από την πρώτη στιγμή στο τραγικό συμβάν στη Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Στην ενημέρωση παρουσιάζεται και 3D γράφημα των ανακριτικών υπηρεσιών της ΔΑΕΕ που αποτυπώνει τα ευρήματα από τις σχετικές αυτοψίες και την τεχνική διερεύνηση για τα αίτια της φονικής έκρηξης που οδήγησαν στις 3 συλλήψεις.

Βιολάντα - Δείτε live τις ανακοινώσεις

Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, εκτός του εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα υπήρχαν δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου, σε απόσταση 30 μέτρων από το σημείο όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

Οι έρευνες της πυροσβεστικής διαπίστωσαν τη συσσώρευση πάγου στις σωληνώσεις μίας εξ αυτών. Η διασύνδεση των δεξαμενών με το εσωτερικό του εργοστασίου γινόταν με υπόγειες σωληνώσεις οι οποίες τροφοδοτούσαν τους χώρους των φούρνων με τα αέρια καύσιμα.

Και εδώ έρχεται το κρίσιμο εύρημα της πυροσβεστικής, η υπόγεια διαρροή προπανίου σε σημείο αυτών των σωληνώσεων της μίας δεξαμενής, η οποία εκτιμάται ότι υφίστατο επί μηνών, λόγω των υψηλών συγκεντρώσεων προπανίου.

Όπως εξηγείται, το διαφυγόν αέριο συγκεντρονώταν όλο αυτό το διάστημα σε υπόγειο χώρο, όπου με την πρόκληση σπινθήρα στη διάρκεια των εργασιών, αναφλέχθηκε και εξερράγη, οδηγώψντας στην τραγωδία με τις πέντε νεκρές εργάτριες.