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Λήξη συναγερμού στο Μοναστηράκι: Τουρίστας είχε χάσει τη βαλίτσα του - Άνοιξε ξανά ο δρόμος

Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει νωρίτερα σήμερα για την ύποπτη βαλίτσα στο κέντρο της Αθήνας.

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Βαλίτσα Μοναστηράκι
Λήξη συναγερμού για τη βαλίτσα στο Μοναστηράκι | Orange Press Agency
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Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα (26/7) για την ύποπτη βαλίτσα στο Μοναστηράκι. 

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι, δεν βρέθηκε εκρηκτική ύλη όπως φαίνεται και στο βίντεο του Orange Press Agency, και ότι τουρίστας φέρεται να την ξέχασε στο σημείο. 

Οι αρχές ανοίγουν ξανά το δρόμο, στον οποίο πριν είχε τοποθετηθεί κορδέλα λόγω της πιθανής επικινδυνότητας. 

 

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