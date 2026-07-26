Λήξη συναγερμού στο Μοναστηράκι: Τουρίστας είχε χάσει τη βαλίτσα του - Άνοιξε ξανά ο δρόμος

Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα (26/7) για την ύποπτη βαλίτσα στο Μοναστηράκι.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι, δεν βρέθηκε εκρηκτική ύλη όπως φαίνεται και στο βίντεο του Orange Press Agency, και ότι τουρίστας φέρεται να την ξέχασε στο σημείο.
Οι αρχές ανοίγουν ξανά το δρόμο, στον οποίο πριν είχε τοποθετηθεί κορδέλα λόγω της πιθανής επικινδυνότητας.
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