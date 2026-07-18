Λορέντζο Καριέρε: Βαρύ το κλίμα στην κηδεία του - Με δάκρυα τον αποχαιρετούν οικογένεια και φίλοι

Η οικογένεια και οι φίλοι του συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό σήμερα (18/7) για να πουν το στερνό αντίο στον Λορέντζο Καριέρε, μία πηγαία φυσιογνωμία που λάτρεψε το τηλεοπτικό κοινό μέσα από το «Bar».

Ο γιος της τραγουδίστριας Ματούλας και σύζυγος της Έλενας Κατραβά με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου, όπως έγινε γνωστό, σε ηλικία 51 ετών.

Η κηδεία του Λορέντζο Καριέρε | Eurokinissi

Ο Λορέντζο αντιμετώπιζε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή του μέχρι αυτή την ώρα. Τα οικεία του πρόσωπα έδωσαν το παρών από νωρίς στην κηδεία, κρατώντας στα χέρια τους λευκά τριαντάφυλλα, ενώ η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε στις 11:30.

Η κηδεία του Λορέντζο Καριέρε | Eurokinissi

Η κηδεία του Λορέντζο Καριέρε | Eurokinissi