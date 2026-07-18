Συγκινεί ξανά ο Γιώργος Ελεύθερας για τον Λορέντζο Καριέρε: Το αφιέρωμα με την παλιά τους φωτογραφία

Δύσκολες στιγμές περνά τις τελευταίες ώρες και ο Γιώργος Ελεύθερας, ο επί χρόνια επιστήθιος φίλος του Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά από επιπλοκές υγείας.

Οι δυο άντρες γνωρίστηκαν πριν περίπου 23 χρόνια μέσα από τη συμμετοχή τους στο ριάλιτι show «Bar» κσι έγιναν καλοί φίλοι, και μαζί με τον αδελφό του Γιώργου Ελεύθερα, Νίκο δημιούργησαν τους «Φίλους για πάντα», ένα συγκρότημα που σημείωσε μεγάλη επιτυχία, με το τραγούδι τους «Ταινία φαντασίας».

Αν και με τα χρόνια οι επαγγελματικοί τους δρόμοι χώρισαν, η προσωπική τους σχέση παρέμεινε δυνατή, με τον Γιώργο Ελεύθερα να έχει δηλώσει στο παρελθόν πως από «Φίλοι για Πάντα» έγιναν τελικά «αδέλφια για πάντα».

Στην τελευταία του ανάρτηση ο Γιώργος Ελεύθερας επέλεξε μια παλιά φωτογραφία των «Φίλων για πάντα» από το παρελθόν, αφήνοντας για υπόκρουση το «Severed Garden» των Doors.