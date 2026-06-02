Λουκέτο στο Notos της Σταδίου: Στους δρόμους οι εργαζόμενοι για να μη χαθούν 300 θέσεις εργασίας

Κινητοποίηση ενάντια στην απόλυση 300 εργαζομένων εξαιτίας της αιφνιδιαστικής απόφασης να κλείσει το πολυκατάστημα NOTOS στην οδό Σταδίου με το τέλος του Αυγούστου πραγματοποίησε σήμερα ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας.

Οι διαδηλωτές άνοιξαν πανό μπροστά από τις βιτρίνες με μήνυμα να μη γίνει καμία απόλυση. Διάβασαν και μοίρασαν το κείμενο του Συλλόγου και φώναξαν συνθήματα: «Η ανάπτυξή τους τσακίζει τη ζωή μας, οργάνωση κι αγώνας η απάντηση μας».

Για την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί σε βάρος των εργαζομένων και τις διεκδικήσεις τους μίλησε στο Orange Press Agency η Ηλιάνα Χατζηευσταθίου, πρόεδρος του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων και μέλος του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Αθήνας:

«Μιλάμε για εργαζόμενους οι οποίοι εργάζονται εδώ από 20 μέχρι 40 χρόνια, οι οποίοι έχουν δεχθεί μειώσεις, έχουν δεχθεί μειώσεις ωραρίου μέσα στην κρίση, ουσιαστικά στη λογική να βάλουν πλάτη και αφού τους ξεζούμισαν, ουσιαστικά τους λένε "καλησπέρα από Σεπτέμβρη δεν θα έχετε δουλειά".

«Εδώ πέρα είναι εργαζόμενοι που με το σωματείο τους το προηγούμενο διάστημα είχαν παλέψει με απεργίες στο Black Friday, στις εργάσιμες Κυριακές, για να μπορέσουν να έχουν οχτάωρο και να αυξήσουν μισθούς, γιατί υπάρχει η δυνατότητα να κρατήσουν τις δουλειές τους, αλλά και να αυξηθούν παράλληλα οι μισθοί τους.

Τους λέμε ότι θα είμαστε στο πλευρό τους και καλούμε και την εργοδοσία να αναλάβει τις ευθύνες της και το ίδιο το κράτος, την κυβέρνηση που μ' όλους τους νόμους που έχουν ψηφίσει επιτρέπουν με μία αίτηση της εργοδοσίας, να μπορεί να πετάξει 300 εργαζόμενους στον δρόμο.

Θα συνεχίσουμε και με άλλες κινητοποιήσεις και με άλλες παρεμβάσεις και δεσμευόμαστε ότι θα είμαστε στο πλευρό τους μέχρι να νικήσουν».