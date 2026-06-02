Λούνα παρκ στη Χαλκιδική: «Βρήκα το μηχάνημα στην Αλβανία, λειτουργεί ακριβώς όπως ήταν», λέει ο πατέρας του 19χρονου

Την ώρα που η δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Xαλκιδικής όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης Καμπαΐλης δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, ο πατέρας του μίλησε στην εκπομπή Buongiorno για τον Γολγοθά της οικογένειας προχωρώντας σε καταγγελίες.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Καμπαΐλης είχε χάσει τη ζωή του όταν το παιχνίδι στο οποίο επέβαινε έσπασε και το παιδί εκτοξεύτηκε στο κενό.

«Ένα μάτσο σίδερα, το οποίο στέρησε τη ζωή πολύ άδικα, πολύ άδικα το τονίζω, σε ένα παιδί και έφερε φρίκη στα δύο του αδέρφια που πρέπει να συνεχίσουν και φυσικά σε μία μάνα που το γέννησε.

Αυτό το μηχάνημα με την ανοχή του εισαγγελέα, τότε του προϊσταμένου εισαγγελέα Πολυγύρου, αφέθηκε ελεύθερο και εξαφανίστηκε. Στους ισχυρισμούς τους, αυτοί λένε ότι το κατάστρεψαν. Εγώ με την έρευνά μου βρήκα το συγκεκριμένο μηχάνημα στην Αλβανία, όπου εκεί λειτουργεί ακριβώς όπως ήταν», είπε ο πατέρας του 19χρονου.

Διαβάστε ακόμα: Δίκη για τον θάνατο του 19χρονου στο λούνα παρκ στη Χαλκιδική: Τι είπαν οι 4 κατηγορούμενοι

Αναφορικά με τους 4 κατηγορούμενους που βρίσκονται στο εδώλιο, ο πατέρας του 19χρονου σημείωσε:

«Προσπαθούν να αποδείξουν ότι όλες οι έρευνες που έχουν γίνει δεν είχαν σωστή βάση και αυτό το μηχάνημα ήταν επιμελώς συντηρημένο και υπήρχε προσπάθεια για να συντηρηθεί ακόμη περισσότερο. Είναι τέσσερις κατηγορούμενοι με τέσσερις διαφορετικούς δικηγόρους και όλοι μαζί είναι συνεννοημένοι. Απλά δεν ξέρουν ότι δεν πρόκειται να τα καταφέρουν και δεν έχουν καταλάβει ποιον έχουν απέναντί τους».

«Ο Γιάννης δεν θα φύγει ποτέ. Δεν θα φύγει γιατί, πέρα από το ότι ήταν ένα πολύ νέο παιδί που είχε ζωή, εμείς αυτό που κλαίμε και στεναχωριόμαστε είναι για τη δική τους ζωή. Τυχαία δεν έχασα και το δεύτερο. Στο ίδιο βαγόνι ήταν, απλά ο ένας πρόλαβε και κρατήθηκε.

Ο μεγάλος προσπάθησε να τον πιάσει, του έσκισε τα ρούχα αλλά έφυγε. Αν είχαν φύγει και τα δύο, θα είχαν σκοτωθεί και τα δύο. Ή μπορεί να ήταν νεκρός ο δεύτερος και να ζούσε ο μεγάλος».

Η δίκη ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί και πλησιάζει η προθεσμία άρσης της προφυλάκισης του ιδιοκτήτη του λούνα παρκ.

«Ο κάθε γονιός πράττει αυτό που μπορεί όταν έχει τα παιδιά του. Όταν δεν έχει τα παιδιά του, δεν φοβάται τίποτα. Ο Γιάννης θα ζει και θα ζει πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον όσο αντιλαμβάνομαι εγώ», είπε ο πατέρας του 19χρονου.