Λούτσα: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στον 24χρονο

Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε το πρωί της Παρασκευής στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Ψυχικό η κηδεία του 24χρονου, γόνου της οικογένειας σοκολατοποιίας «Leonidas» που έχασε τη ζωή του την περασμένη Κυριακή (30/11) στη Λεωφόρο Αρτέμιδος στην περιοχή της Λούτσας.

Συγγενείς και φίλοι έφτασαν στην εκκλησία κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα και με δάκρυα στα μάτια έδιναν κουράγιο στη μητέρα του.

Πλήθος κόσμου έστειλε στεφάνι στην κηδεία, ανάμεσά τους και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ένας άγγελος, ένα ήσυχο και καλό παιδί»

«Δεν υπάρχουν λόγια. Ένα παιδί με μεγαλείο ψυχής, ένα παιδί από μια άριστη οικογένεια. Καλό του ταξίδι, κρίμα», είπε στενή φίλη της οικογένειας, ενώ ένας άνδρας που βρέθηκε στον ιερό ναό για να αποχαιρετήσει τον άτυχο νεαρό συμπλήρωσε: «Ένας άγγελος ήταν. Ένα ήσυχο, ένα καλό παιδί. Αυτός τα είχε ξανακάνει αυτά. Ήταν μεθυσμένος, παραβατικός. Ήταν έξω και οδηγούσε με 150 χλμ. Αύριο θα είναι αλλουνού του παιδί...».

H ταφή του 24χρονου Σωτήρη θα γίνει αργότερα μέσα στην ημέρα στο χωριό του πατέρα του, στις Παπαδάτες Αιτωλοακαρνανίας.

Προφυλακιστέος ο 29χρονος

Χθες Πέμπτη 4/12 μετά την απολογία του, ο 29χρονος οδηγός στο θανατηφόρο τροχαίο της Λούτσας κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Ο ίδιος δήλωσε μετανιωμένος και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του 24χρονου για το κακό που προκάλεσε.

«Είμαι σε άθλια κατάσταση, ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος.

Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχασα τον έλεγχο του οχήματος. Όλα έγιναν όταν βγήκε μπροστά μου το αυτοκίνητο από το στενό. Για να το αποφύγω αναγκάστηκα να κάνω ελιγμό και εκεί έχασα τον έλεγχο του οχήματος.

Δεν αποκλείω να υπήρξε σύγκρουση» φέρεται να είπε ενώ ζήτησε τη διενέργεια συμπληρωματικής πραγματογνωμοσύνης.

