Τροχαίο στη Λούτσα: Προφυλακίστηκε ο 29χρονος - «Είμαι σε άθλια κατάσταση, ζητώ συγγνώμη»

Ολοκληρώθηκε η απολογία του 29χρονου οδηγού για το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα με τις ανακριτικές Αρχές να τον κρίνουν προσωρινά κρατούμενο.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, κατά τη διάρκεια της απολογίας του ζήτησε συγγνώμη για το κακό που προκάλεσε και δήλωσε μετανιωμένος.

«Είμαι σε άθλια κατάσταση, ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος.

Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχασα τον έλεγχο του οχήματος. Όλα έγιναν όταν βγήκε μπροστά μου το αυτοκίνητο από το στενό. Για να το αποφύγω αναγκάστηκα να κάνω ελιγμό και εκεί έχασα τον έλεγχο του οχήματος.

Δεν αποκλείω να υπήρξε σύγκρουση» φέρεται να είπε ενώ ζήτησε τη διενέργεια συμπληρωματικής πραγματογνωμοσύνης.