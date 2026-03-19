Λυμπερόπουλος: «Γκέμπελς της προπαγάνδας ο Κυρανάκης - Αύριο αποφάσεις για την απεργία»

Για τρίτη ημέρα συνεχίζουν την απεργία τους τα ταξί, με τους αυτοκινητιστές να εκφράζουν τη διαφωνία τους με διατάξεις του νομοσχεδίου, το οποίο συζητείται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, και αφορούν την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων, τις ειδικές άδειες και ζητήματα που σχετίζονται με το ποινικό μητρώο των επαγγελματιών οδηγών και δηλώνουν ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου, ο κλάδος θα βρίσκεται στους δρόμους.

Οι αυτοκινητιστές το πρωί της Πέμπτης (19/3) έκαναν αισθητή την παρουσία τους στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» με κόρνες και συνθήματα και έκαναν ελέγχους για απεργοσπάστες.

Αμέσως μετά τον λόγο πήρε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος, ο οποίος εξαπέλυσε νέα «πυρά» κατά του αρμόδιου υπουργού Κωνσταντίνου Κυρανάκη, τον οποίο χαρακτήρισε ως «Γκέμπελς».

«Συνεχίζεται η απεργία. Αύριο έχουμε μεγάλη συγκέντρωση έξω από το ΣΑΤΑ. Στις 10.30 δίνουμε το βροντερό 'παρών', θα δούμε αν θα πάμε στη Βουλή και θα πάρουμε αποφάσεις για να δούμε τι θα κάνουμε στην επόμενη μέρα. [...]

Κάπου μιλάει με την Ομάδα Αλήθειας ο Κυρανάκης, να συνεννοηθείτε να έχουμε μια παρουσία. Έχουμε πει έξω από εκεί που θα πάει να μιλήσει με την Ομάδα... ο Γκέμπελς της προπαγάνδας Κυρανάκης, με την Ομάδα Αλήθειας, να πάρει την απάντησή του.

Και πάμε για δυνατούς αγώνες που θα ξαναγράψουν ιστορία. Θα γράψουμε ιστορία, για τη ζωή μας, για τα παιδιά μας, την οικογένειά μας» δήλωσε ο Λυμπερόπουλος.

