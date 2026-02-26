Λύθηκε το μυστήριο: O κτηνοτρόφος που έγινε viral εξηγεί γιατί έβαψε κόκκινα τα πρόβατά του

Viral στα social media έγινε ο κτηνοτρόφος που έβαψε τα πρόβατα του κόκκινα σε περιοχή της Κρήτης και σήμερα εξήγησε on air γιατί προχώρησε σε αυτή την ενέργεια.

Υπενθυμίζεται ότι, η ομάδα «Δια-SOS-τε τη Μεσαρά» χαρακτήρισε την πρακτική ως μέτρο ασφαλείας για τους κτηνοτρόφους, καθώς τα βαμμένα ζώα ξεχωρίζουν πιο εύκολα από τα υπόλοιπα.

Ο εν λόγω κτηνοτρόφος, Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, επιβεβαίωσε ότι η παραπάνω ενέργεια αποτελεί πρακτική των αγροτών και δήλωσε στο Open: «Αυτό στην Κρήτη είναι σύνηθες στις περιοχές που έχουν ορεινό όγκο. Επειδή το 90% των προβάτων είναι ελευθέρας βοσκής, εγώ για να τα βρω, τους καλοκαιρινούς μήνες που δεν έχει χιόνια πρέπει να περπατάω τουλάχιστον τρεις με τέσσερις ώρες και να τα δω σε απόισταση 5 με 6 χιλιομέτρων.

Φτάνουμε στο σημείο να τα βάψουμε και διαλέγουμε με τους γείτονες άλλα χρώματα, γιατί αν τα δω εγώ σε απόσταση χιλιομέτρων ότι κιάλια και να φορώ δεν θα τα καταλάβω», εξηγεί ο κτηνοτρόφος.