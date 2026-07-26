Μαφία Χανίων: Νέες συνομιλίες «καίνε» αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ - «Να είσαι καλό παιδί, γιατί θα φας πολύ ξύλο»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις με την υπόθεση των Χανιών, μετά τη σύλληψη ενός ιατροδικαστή και ενός τοξικολόγου οι οποίοι φέρεται να ήταν μέλη κυκλώματος που αλλοίωναν τοξικολογικές εξετάσεις και ιατροδικαστικές εκθέσεις έναντι μεγάλης αμοιβής.

Νέοι διάλογοι που ήρθαν στο φως, «καίνε» αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος σύμφωνα με τη δικογραφία εμφανίζεται να συνομιλεί με μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Εκτός από τον εν ενεργεία αξιωματικό, εμπλεκόμενοι φέρονται να είναι ακόμα ένας αστυνομικός που υπηρετούσε σε νευραλγική υπηρεσία και μία πρώην αστυνομικός, η οποία έχει παραιτηθεί από το Σώμα.

Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Σάββατο η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. στα Χανιά, ερευνώνται αστυνομικοί, δημόσιοι λειτουργοί, αλλά και άλλα πρόσωπα που εξετάζεται αν παρείχαν πληροφορίες, διευκολύνσεις ή ακόμη και κάλυψη στα μέλη της οργάνωσης.

Χανιά: Οι νέοι διάλογοι που «καίνε» μέλη του κυκλώματος

Όπως μεταφέρει το cretalive.gr, συνομιλία που ήρθε στο φως και υπάρχει στη δικογραφία φέρεται να αποτυπώνει τη στενή σχέση του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης με τον εν ενεργεία αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ. στα Χανιά.

Διαβάστε επίσης: Μαφία της Κρήτης: «Πλοκάμια» σε αστυνομία και δημόσιο, πώς δρούσαν ιατροδικαστής και τοξικολόγος

Τον Ιούνιο του 2025, όταν ο κατηγορούμενος βρισκόταν ακόμη εκτός φυλακής, φέρεται να ζητά από τον αστυνομικό να κάνει παραβλέψει πράγματα, προκειμένου άλλοι εμπλεκόμενοι να ολοκληρώσουν τον εκβιασμό εργολάβου που είχε αναλάβει έργο κατασκευής αντλιοστασίου στην περιοχή του Σταυρού Ακρωτηρίου.

Ο διάλογος στη δικογραφία, έχει ως εξής:

Αστυνομικός αξιωματικός διοικητής υπηρεσίας: Έλα ρε

ΑΜ: Έχω βρει τον μπελά μου

Αστυνομικός: Τι έπαθες

ΑΜ: Ίντα να πάθω με αυτόν τον καραγκιόζη. Αύριο θα σε πάρει και επειδή αύριο θα έρθουν κάποιοι εκεί θα πάρω και τα δικά μου τα παιδιά, τους φουσκωτούς μου και θα πάω προς τα εκεί.

Αστυνομικός: Χμ

ΑΜ: Κοίταξε οι δικοί σου να είναι ήρεμα, να κάνουμε εκεί μία αυτή λίγο λίγο, έτσι να, πως, μπορώ να το αποσύρω λίγο λίγο να μην γίνει κανένας σαματάς

Αστυνομικός: Ναι έτσι μου έχει πει κι εμένα αύριο τελειώνει

ΑΜ: Ναι μου είπε δηλαδή

Αστυνομικός: Αύριο ρίχνει τα μπετά και μετά θα πάει να βάλει τα μηχανήματα και τέλος

ΑΜ: Οπότε αύριο που θα πάω θα είμαι εγώ εκεί ρίξε σύρμα στους δικούς σου να μην έρθει κανείς και μου κάνει καμιά μαγκιά, κατάλαβες;

Αστυνομικός: Βασίζομαι πάνω σου

Σε άλλοσ σημείο του διαλόγου ο αξιωματικός φέρεται να είπε: «Να είσαι καλό παιδί, γιατί θα φας πολύ ξύλο».

Τη Δευτέρα απολογούνται ιατροδικαστής και τοξικολόγος

Ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, αναμένεται να απολογηθούν αύριο, Δευτέρα (27/7). Στο μικροσκόπιο θα μπουν οι απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Πρόκειται για τις συνομιλίες που εμπλέκεται ο αξιωματικός της ΕΛΑΣ. Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών προκειμένου να «ξεσκεπάσουν» και άλλα μέλη του κυκλώματος.