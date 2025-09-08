Μαφία της Κρήτης: Οι απολογίες για τη δεύτερη δικογραφία - Στον ανακριτή αρχιμανδρίτης και επίσκοπος

Την Τρίτη (09/09), πρόκειται να καταθέσουν στον εισαγγελέα οι κατηγορούμενοι για τη δεύτερη δικογραφία, η οποία αφορά στη δράση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη που εξάρθρωσε η ΕΛΑΣ, μετά από 8μηνη παρακολούθηση και επισυνδέσεις.

Ήδη το βράδυ της Παρασκευής (05/09) εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενα δύο αδέρφια που εμπλέκονται και στις δύο δικογραφίες.

Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά στη δεύτερη δικογραφία, τα δύο αδέρφια κατηγορούνται για εκβίαση από κοινού, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, με απειλή βλάβης του λειτουργήματος του εξαναγκαζόμενου ή άλλου, τελεσθείσα από πρόσωπα που διαπράττουν τέτοιες πράξεις κατ’ επάγγελμα, για σύσταση συμμορίας.

Επίσης, για ηθική αυτουργία από κοινού σε απιστία σε βάρος ΝΠΔΔ με ζημία που ξεπερνά το ποσό των 120.000 ευρώ.

Ο ένας αδερφός κατηγορείται και για απόπειρα απάτης με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα της οποίας το αντικείμενο υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ, από δράστη που ασκεί τέτοιου είδους δραστηριότητες κατ’ επάγγελμα και εμπορία επιρροής κατ’ εξακολούθηση.

Ο δεύτερος και για παραβίαση απορρήτου προφορικής συνομιλίας.

Δύο οι φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι ανώτατοι κληρικοί

Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να βρεθεί και επίσκοπος που αντιμετωπίζει την κατηγορία της απιστίας σε βάρος Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου που ξεπερνάει το ποσό των 120.000 ευρώ, αλλά και ένας αρχιμανδρίτης, που αντιμετωπίζει το αδίκημα της εμπορίας επιρροής (ή «μεσάζοντες»), η οποία αποτελεί ένα αδίκημα που σχετίζεται με την υπηρεσία και περιγράφει αθέμιτη επιρροή για να επηρεαστεί η έκβαση μιας δικαστικής ή διοικητικής υπόθεσης, με αντάλλαγμα.

Τέλος, στον εισαγγελέα αναμένεται να απολογηθεί και δικηγόρος των Χανίων, ο οποίος κατηγορείται για άμεση συνέργεια σε απόπειρα απάτης με ζημία που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.

Τι υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι όσο και οι συνήγοροι υπεράσπισής τους, δηλώνουν αθώοι με τους τελευταίους να επιχειρούν να υποβαθμίσουν το κατηγορητήριο, κάνοντας λόγο για «κοπτοραπτική» πολλών μικρών υποθέσεων, αμφισβητώντας δηλαδή την ύπαρξη και δράση εγκληματικής οργάνωσης.

Πάντως, η σοβαρή εμπλοκή ανώτατων κληρικών έχει προκαλέσει προβληματισμό και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ενώ τίποτα δεν αποκλείει τον επανασχεδιασμό του εκκλησιαστικού «χάρτη» της Κρήτης.

Πηγή: ΕΡΤ

