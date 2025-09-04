Μαφία της Κρήτης: Σε εξέλιξη οι ανακρίσεις των 17 πρώτων - Δύο έχουν αφεθεί ελεύθεροι

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι ανακρίσεις των 17 πρώτων κατηγορουμένων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Κρήτης με τις ανακριτικές αρχές να έχουν επιστρατεύσει κι άλλους ανακριτές, ώστε μέχρι αύριο (05/09) να έχουν απολογηθεί οι 33 κατηγορούμενοι.

Η αρχική έρευνα για τη διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη πώληση όπλων αποκάλυψε τελικά πλήθος εγκληματικών πράξεων με τεράστιο οικονομικό όφελος. Τα αποδεικτικά στοιχεία για εκβιασμούς, απόπειρα ανθρωποκτονίας, υφαρπαγή εκκλησιαστικής περιουσίας τους καίνε.

Οι δικογραφίες αριθμούν περίπου 1.800 σελίδες.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο Ιωάννη Μαυροματάκη δύο κατηγορούμενοι μέχρι αυτή την ώρα αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, μετά την απολογία τους, ενώ τέσσερεις έχουν προφυλακισθεί.

Οπως σχολίασε ο δικηγόρος, "... οι αξιωματικοί της Ασφάλειας Χανίων, με όλους όσους συνεργάστηκα, προσπάθησαν και έκαναν μία πάρα πολύ σωστή δουλειά, όμως υπάρχουν και κάποια σημεία, τα οποία, ίσως λόγω του όγκου της δικογραφίας, υπάρχουν κάποιες αστοχίες, σχετικά με την απαγγελία κατηγοριών. Για παράδειγμα κάποιος που έχει μία καραμπίνα ή ένα παλιό μαχαίρι, ένα όπλο στο συρτάρι του δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι λειτουργεί στο πλαίσιο μιας εγκληματικής οργάνωσης.

Ή κάποιος που μπορεί να είναι φίλος με κάποιον να θεωρήσουμε ότι λειτουργεί, λόγω της επικοινωνίας τους, στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης. Εγκληματική οργάνωση καταλογίστηκε σε όλους τους κατηγορουμένους, αλλά καμία σύνδεση όσο προσωπικά έψαχνα, για εγκληματική οργάνωση στην υπόθεση με τον δικό μου, τουλάχιστον, κατηγορούμενο.

Θεωρώ ότι το δικονομικό όχημα που δίνει τη δυνατότητα για να επιβάλεις προσωρινή κράτηση, δεν συντρέχει. Και αυτό, η εισαγγελέας και οι ανακριτές που εργάζονται πυρετωδώς για αυτή την υπόθεση, το έχουν αναγνωρίσει όχι για όλους, αλλά για κάποιους.

Οι αστυνομικές και ανακριτικές αρχές των Χανίων, πραγματικά έχουνε επιδείξει τεράστιο ζήλο και οργάνωση για τη σωστή διεκπεραίωση αυτής της υπόθεσης, στα χρονικά όρια που θέλει ο νόμος και θεωρώ πως μέχρι αύριο το βράδυ θα το έχουνε επιτύχει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

