Μαγνησία: 65χρονος σκαρφάλωνε σε ταράτσες για να παρακολουθεί την πρώην του - Η δικαιολογία του που εξόργισε

Σε πραγματικό εφιάλτη μετέτρεψε ένας 65χρονος τη ζωή της πρώην συντρόφου του στη Μαγνησία. Παρότι είχαν χωρίσει από το 2021, ο ίδιος αρνούνταν να το δεχτεί και έγινε κυριολεκτικά η «σκιά» της.

Ο τρόμος της γυναίκας ήταν καθημερινός. Όπως κατέθεσε στο δικαστήριο, ο 65χρονος πήγαινε έξω από τη δουλειά της, την ακολουθούσε παντού, ενώ έφτανε στο σημείο να σκαρφαλώνει σε ξένες ταράτσες. Από εκεί της πετούσε πετραδάκια στο σπίτι για να την αναγκάσει να βγει έξω να του μιλήσει.

Η άτυχη γυναίκα λύγισε από την πίεση. Για να νιώσει ασφαλής, αναγκάστηκε να τα παρατήσει όλα, να μετακομίσει από τον Αλμυρό στον Βόλο με τον σύζυγό της και να ξεκινήσει αντικαταθλιπτικά χάπια.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι έπεσε τις προάλλες, όταν η γυναίκα πήγε στο εξοχικό της για να ηρεμήσει. Ο 65χρονος την ακολούθησε και εκεί. Καθόταν όλη μέρα σε ένα διπλανό κλειστό μαγαζί, την κοιτούσε επίμονα και της έκανε νοήματα. Εκείνη κλειδώθηκε τρομοκρατημένη στο σπίτι και τελικά κάλεσε την αστυνομία.

Στο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τα πάντα. Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι καθόταν έξω από το κλειστό μαγαζί, όχι για να την παρακολουθεί, αλλά επειδή έψαχνε να βρει… δωρεάν ίντερνετ.

Ο εισαγγελέας δεν πείστηκε από τις δικαιολογίες. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για συστηματική παρενόχληση (stalking) και ενδοοικογενειακή απειλή, καταδικάζοντάς τον σε 10 μήνες φυλάκιση με αναστολή, ενώ του απαγόρευσε να την πλησιάσει ξανά.

