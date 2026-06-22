Μάχη με τις φωτιές: Οριοθετήθηκαν τα μέτωπα σε Βοιωτία και Θεσσαλονίκη – Μετρούν πληγές στο Ακραίφνιο

Σοβαρές υλικές ζημιές, απώλειες ζωικού κεφαλαίου και εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Ακραίφνιο Βοιωτίας. Λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, η φωτιά πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, διανύοντας μια απόσταση περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων.

Μάλιστα, το πύρινο μέτωπο πέρασε την Εθνική Οδό με κατεύθυνση προς τη διασταύρωση του Ταξιάρχη και το παλιό νοσοκομείο, αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρήσουν σε προσωρινούς αποκλεισμούς σημείων. Παρά την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η διαχείριση της κατάστασης αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη.

Το ισχυρότερο πλήγμα από τη μανία της φωτιάς δέχθηκε μια μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα που βρισκόταν λίγο πιο πάνω από το νεκροταφείο του χωριού. Η μάντρα της μονάδας κάηκε ολοσχερώς, ενώ οι φλόγες κατέστρεψαν ολοσχερώς πολύτιμα γεωργικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης διατηρούσε στη μονάδα περίπου 60 μοσχάρια καθώς και πρόβατα. Αρκετά από τα άτυχα ζώα έχασαν τη ζωή τους στις φλόγες, ενώ όσα κατάφεραν να γλιτώσουν έχουν διασκορπιστεί τρομαγμένα στη γύρω περιοχή. Παράλληλα, η πυρκαγιά κατάφερε σοβαρό πλήγμα στον πρωτογενή τομέα της περιοχής, καθώς έγιναν στάχτη πολλές εκτάσεις με ελαιόδεντρα και φιστικιές.

Μαρτυρία κατοίκου: «Η φωτιά ήταν πάρα πολύ γρήγορη»

Ο κάτοικος της περιοχής, Νίκος Ανδρίτσος, περιέγραψε τις δραματικές πρώτες εικόνες και την ακραία ταχύτητα με την οποία εξαπλώθηκε το μέτωπο:

«Η φωτιά ήτανε πάρα πολύ γρήγορη γιατί είχε πάρα πάρα πολύ αέρα και βοηθάγε πάρα πολύ τη φωτιά.

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Η κινητοποίηση έγινε άμεσα από την πυροσβεστική βέβαια, κλείσαν οι ανθρώποι κάποια σημεία αλλά ήταν ανεξέλεγκτη λόγω του μεγάλου αέρα.

Πήρε μεγάλη έκταση η φωτιά, κάηκαν πάρα πολλά ελαιόδεντρα και φιστίκες. Εκτός από αυτό, έπαθε μεγάλη ζημιά και η φάρμα εδώ πέρα με τα ζωντανά του ανθρώπου, που είχε εξήντα μοσχάρια εκτός από τα πρόβατα, καθώς και μηχανήματα. Βλέπω έχει σώσει αρκετά μηχανήματα αλλά έπαθε μεγάλη ζημιά.

Η φωτιά διένυσε περίπου τέσσερα χιλιόμετρα, πέρασε την Εθνική Οδό με κατεύθυνση τη διασταύρωση Ταξιάρχη προς το παλιό νοσοκομείο».

Οριοθέτηση των μετώπων στη Βοιωτία και αποκατάσταση της κυκλοφορίας

Παράλληλα με το Ακραίφνιο, δεύτερη πυρκαγιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στον Ελεώνα του δήμου Θηβαίων. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις: 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 1 ελικόπτερο, καθώς και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Σύμφωνα με νεότερη επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, οι προσπάθειες απέδωσαν και οι πυρκαγιές στη Βοιωτία έχουν πλέον οριοθετηθεί. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, η οποία είχε διακοπεί νωρίτερα και στα δύο ρεύματα, διεξάγεται πλέον κανονικά.

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Σε ύφεση και το πύρινο μέτωπο στην Περαία Θεσσαλονίκης

Θετικές είναι οι εξελίξεις και από τη Βόρεια Ελλάδα, καθώς σε ύφεση τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή των Τσαϊριών, στην Περαία Θεσσαλονίκης. Η φωτιά προκάλεσε έντονη ανησυχία στους κατοίκους λόγω των πυκνών καπνών που κάλυψαν μεγάλο τμήμα της ευρύτερης περιοχής. Μάλιστα, λίγο πριν τις 6 το απόγευμα, ενεργοποιήθηκε το 112, στέλνοντας προειδοποιητικό μήνυμα στους πολίτες με σύσταση να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα λόγω της αποπνικτικής ατμόσφαιρας.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο μετά από συντονισμένη επιχείρηση επίγειων και εναέριων μέσων. Στο σημείο έσπευσαν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, με την πολύτιμη βοήθεια εθελοντών και υδροφόρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.