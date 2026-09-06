Μαίνεται η φωτιά στην Κόνιτσα: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα - Εικόνες από το μέτωπο

Μαίνεται η φωτιά στην Κόνιτσα, με το 112 να ενεργοποιείται για να ενημερώσει τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής να παραμείνουν σε επιφυλακή.

Ειδικότερα, με το μήνυμα οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κόνιτσας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει η ειδοποίηση του 112.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κόνιτσας της Περιφερειακής Ενότητας #Ιωαννίνων



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 6, 2026

Καίει ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Κόνιτσα

Η ενεργοποίηση του 112 έρχεται ενώ η πυρκαγιά στο όρος Τραπεζίτσα παραμένει ανεξέλεγκτη, με τρία ενεργά μέτωπα να καίνε σε δύσβατες δασικές εκτάσεις.

Με τη δύση του ήλιου σταμάτησαν οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα και η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται πλέον από τις επίγειες δυνάμεις, τα πεζοπόρα τμήματα, τους δασοκομάντος, τους εθελοντές και τα χωματουργικά μηχανήματα, μεταφέρει το epiruspost.gr.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής να παραμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, καθώς η εξέλιξη της πυρκαγιάς παρακολουθείται συνεχώς.

Οι φλόγες παραμένουν ορατές στις πλαγιές της Τραπεζίτσας, ενώ πυκνός καπνός έχει καλύψει τον νυχτερινό ουρανό πάνω από την Κόνιτσα.

Η νύχτα εξελίσσεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη για την περιοχή, με τις επίγειες δυνάμεις να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την προστασία της κωμόπολης.