Μαίνεται η μάχη με τις φλόγες στην Πάτρα: Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην περιοχή

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στη φωτιά που ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο παλιάς βιομηχανικής εγκατάστασης στην Πάτρα.

φωτιά Πάτρα
Φωτιά στην Πάτρα | Eurokinissi
Μαίνεται η μάχη με τις φλόγες στην Πάτρα, καθώς φωτιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο στην παλιά βιομηχανικής εγκατάσταση της Pirelli στην περιοχή Λεύκα.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στην περιοχή, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο.

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα, ενώ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της αυτοδιοίκησης.

Νωρίτερα, στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα, μέσω του 112, για επικίνδυνους καπνούς, με τους κατοίκους να καλούνται να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

