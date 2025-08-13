Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στην Πρέβεζα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο δήμος Ζηρού - Νέες εκκενώσεις

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχτηκε ο δήμος Ζηρού στην Πρέβεζα με εντολή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου, μετά από αίτημα που υπέβαλε ο δήμαρχος, Γιώργος Γιολδάσης, καθώς η μεγάλη φωτιά μαίνεται στην περιοχή.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, σε οποιονδήποτε δήμο ζητηθεί να κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με εντολή του θα κηρύσσεται αυτόματα.

Στο μεταξύ, δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή της Φιλιππιάδας, καθώς υπάρχουν ακόμη δυο μέτωπα και διάσπαρτες εστίες.

Νωρίτερα ήχησε το 112 στον Γυμνότοπο και καλούνται οι κάτοικοι να απομακρυνθούν προς Φιλιππιάδα. Είναι η 3η φορά, από χθες, που η πυρκαγιά απειλεί το χωριό.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το ένα μέτωπο κινείται με κατεύθυνση από Ριζοβούνι και το 2ο προς Παντάνασσα.

Η φωτιά άφησε πίσω της εικόνες καταστροφής. Σπίτια καμένα, ελαιώνες και καλλιέργειες στάχτη, νεκρά ζώα και εκτεταμένες ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Επίσης, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην Ήπειρο δημιουργήθηκαν τις δυο τελευταίες ημέρες προβλήματα στις προσγειώσεις αεροπλάνων στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα οι πτήσεις να επιστρέφουν στην Αθήνα.

Φωτιά στην Πρέβεζα: 17 κοινότητες χωρίς ρεύμα και νερό

Την ίδια ώρα, όπως ανέφερε η ΕΡΤ, 17 κοινότητες έχουν μείνει χωρίς ρεύμα και νερό, ενώ δίνεται πραγματική μάχη για να μην φτάσουν οι φλόγες στο παρακείμενο πευκοδάσος, στη Φιλιππιάδα.

Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική, ενώ στην περιοχή, πέραν των ισχυρών επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων, επιχειρούν τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Μπαράζ εκκενώσεων

Παράλληλα, στην Πρέβεζα σημειώνεται μπαράζ εκκενώσεων. Συγκεκριμένα, με μήνυμα από το 112 καλούνται όσοι βρίσκονται στις περιοχές Παλαιά Φιλιππιάδα και Νέα Φιλιππιάδα να απομακρυνθούν μέσω της γέφυρας Καλογήρου προς την Άρτα.

Νέο μήνυμα από το 112 για την εκκένωση τεσσάρων οικισμών. Πρόκειται για τα χωριά Κλεισούρα, Δρυμώνα, Άνω Δρυμώνα και Βαθύ, οι κάτοικοι των οποίων καλούνται να απομακρυνθούν προς Ιωάννινα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Παλαιά_Φιλιππιάδα & #Νέα_Φιλιππιάδα #Πρέβεζας απομακρυνθείτε μέσω γέφυρας Καλογήρου προς #Άρτα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 13, 2025

Ακόμα, με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι των περιοχών Κλεισούρα, Δρυμώνας, Άνω Δρυμώνας, Βαθύ να απομακρυνθούν προς Ιωάννινα.

Νωρίτερα, οι κάτοικοι των περιοχών Γοργόμυλος, Νέος Γοργόμυλος, Βαθύ και Τσαγκαρόπουλο καλούνται με μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς 5 Πηγάδια.

Εκκένωση πραγματοποιήθηκε επίσης στη Φιλιππιάδα, έπειτα από ένα ακόμα μήνυμα από το 112. Συγκεκριμένα αναφέρεται: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Παλαιά Φιλιππιάδα Πρεβέζης απομακρυνθείτε προς Νέα Φιλιππιάδα».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ