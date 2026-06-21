Καθώς η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αμπέλα της Σύρου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και την ενεργοποίηση του 112 μαίνεται ακόμα, ανησυχία προκαλεί η ένταση των ανέμων.

Νωρίτερα σήμερα, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής Τρία Λαγκώνια, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς την Ερμούπολη και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Tο cycladeslive ενημερώνει πως σημειώνεται διακοπή ηλεκτροδότησης αυτή την ώρα στην περιοχή του Μέγα Γιαλού, γεγονός που έχει προκαλέσει πρόσθετη ανησυχία στους κατοίκους.

Φωτιά στη Σύρο: Κρούει τον «κώδωνα» ο δήμαρχος

Στους ισχυρούς ανέμους που επικρατούν στην περιοχή όπου ξέσπασε η φωτιά στη Σύρο εστίασε την προσοχή του ο δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης, Αλέξανδρος Αθανασίου.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, παρά το γεγονός πως η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση, οι δυνατοί άνεμοι μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξή της.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αμπέλα στη νήσο Σύρο. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 10 #πυροσβέστες με 3 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 21, 2026

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«Είναι πολύς ο αέρας. Θυμάρια καίει και χαμηλή βλάστηση, αλλά μπορεί να γίνει και επικίνδυνη λόγω του αέρα», δήλωσε ο κ. Αθανασίου, περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί στο πύρινο μέτωπο. Επίσης, σημείωσε ότι όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις του νησιού επιχειρούν στην περιοχή, ενώ αναμένουν ενίσχυση και από εναέρια μέσα.

«Έρχεται και ένα ακόμα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Όλες οι δυνάμεις του νησιού επιχειρούν εκεί. Προς το παρόν δεν ανησυχούμε», τόνισε.