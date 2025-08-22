Μαίνεται ο «πόλεμος» Ιάσονα και δήμου Αμοργού: «Αυτεπάγγελτη δικογραφία, εμείς δίνουμε αποδεικτικό υλικό»

Απάντηση στην ανάρτηση του διασώστη Ιάσονα Αποστολόπουλου, ο οποίος είχε γράψει πως ο δήμος Αμοργού ζητά από τον εισαγγελέα Νάξου να του ασκήσει ποινική δίωξη για ανάρτησή του στο Facebook επειδή συμμετείχε σε παρέμβαση υπέρ της Παλαιστίνης, υπάρχει από την πλευρά τη δημοτικής Αρχής του νησιού.

Ο δήμος Αμοργού ξεκαθαρίζει πως «δεν διώκει ποινικά και δεν ασκεί καμία καταγγελία κατά του κ. Ιάσονα Αποστολόπουλου ή τρίτου, παρά μόνο εισφέρει αποδεικτικό υλικό στη δικογραφία, που αυτεπάγγελτα έχει σχηματισθεί για τα γεγονότα της 26/07/2025 στα Κατάπολα Αμοργού».

Τί είχε συμβεί στο πανηγύρι της Αμοργού

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών, την ώρα πανηγυριού στα Κατάπολα, ομάδα ατόμων φώναξε «λευτεριά στην Παλαιστίνη», με τον τραγουδιστή να απαντά «λευτεριά στην Κύπρο». Κάποιος φέρεται να τον έβρισε, ξεκίνησε μία αντιπαράθεση και το κακό γενικεύτηκε.

Αμοργός: Η ανακοίνωση του δήμου για τον Ιάσονα Αποστολόπουλο

«Από την απλή προσεχτική ανάγνωση της απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού, προκύπτει με σαφήνεια ότι ο Δήμος Αμοργού δεν διώκει ποινικά και δεν ασκεί καμία καταγγελία κατά του κ. Ιάσωνα Αποστολόπουλου ή τρίτου, παρά μόνο εισφέρει αποδεικτικό υλικό στη δικογραφία, που αυτεπάγγελτα έχει σχηματισθεί για τα γεγονότα της 26/07/2025 στα Κατάπολα Αμοργού.

O Δήμος Αμοργού από την πρώτη στιγμή είχε τοποθετηθεί, με Δελτίο Τύπου, ( https://dimos.amorgos.gr/anakoinosi-dimou-amorgou/ ) καταδικάζοντας το δυσάρεστο περιστατικό και είχε προαναγγείλει την συνεργασία του με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού καθώς και την λήψη μέτρων που θα διασφαλίζουν την ομαλή διεξαγωγή παρόμοιων εκδηλώσεων στο μέλλον» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Τι έγραψε ο Ιάσονας Απόστολόπουλος

Ο Ιάσων Αποστολόπουλος γράφει πως «ο Δήμος Αμοργού ζητά από τον εισαγγελέα Νάξου να μου ασκήσει ποινική δίωξη για μια ανάρτησή μου στο Facebook και επειδή συμμετείχα σε παρέμβαση υπέρ της Παλαιστίνης στο πανηγύρι».

Κατηγορεί τον δήμαρχο του νησιού ότι «δεν δίνει δεκάρα ούτε για την Κύπρο, ούτε για το Ισραήλ, ούτε καν για την ίδια την Αμοργό. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι ένας κυριλέ τουρισμός, τα φράγκα, τα κρουαζιερόπλοια και η ανάπλαση των εκατομμυρίων ευρώ στο λιμάνι των Καταπόλων» και υποστηρίζει ότι «η πραγματική "διατάραξη της ειρήνης" δεν είναι τα πανό ή τα συνθήματα. Είναι η γενοκτονία στη Γάζα, ο αποκλεισμός, η πείνα και οι βομβαρδισμοί. Και η πραγματική απειλή για την Αμοργό δεν είναι ο κόσμος της αλληλεγγύης που το επισκέπτεται, αλλά το ξεπούλημα και η υπερτουριστικοποίηση που αγνοεί τους ανθρώπους της».

🔴 Ενάντια στα ψεματα των ΜΜΕ για το πανηγύρι στην Αμοργό! Να σταματήσει ο εκφοβισμός και η στοχοποίηση εργαζομένων!



❗️Τις τελευταίες ημέρες στην Αμοργό εξελίσσεται ένα “κυνήγι μαγισσών”, με στόχο την ταυτοποίηση των «πρωτεργατών» της παρέμβασης στο πανηγύρι.



▪️Το Λιμενικό έχει… pic.twitter.com/m5J9V8P7NV — Iasonas Apostolopoulos (@Iasonas_Apost) July 30, 2025

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ιάσονα Αποστολόπουλου

Απίστευτο κι όμως συνέβη! Ο Δήμος Αμοργού ζητά από τον εισαγγελέα Νάξου να μου ασκήσει ποινική δίωξη για μια ανάρτησή μου στο Facebook και επειδή συμμετείχα σε παρέμβαση υπέρ της Παλαιστίνης στο πανηγύρι!

▪️ Μάλιστα, θεωρεί ότι διέπραξα το αδίκημα της διατάραξης κοινής ειρήνης (!), ενώ ο ίδιος ο δήμαρχος δηλώνει πως θα παραστεί στο δικαστήριο ως πολιτική αγωγή για να στηρίξει την κατηγορία εναντίον όσων συμμετείχαμε στη δράση.

▪️ Η εισήγηση του δημάρχου Ελευθέριου Καραΐσκου ψηφίστηκε από τη δημοτική επιτροπή, αναρτήθηκε χθες στη Διαύγεια και την επισυνάπτω στα σχόλια. Δεν ξέρω πραγματικά αν πρέπει να γελάσω ή να κλάψω.

Από την πρώτη στιγμή, ο νεοδημοκράτης δήμαρχος Καραΐσκος – σε ρόλο Μπογδάνου – προσπαθούσε να εντοπίσει «τους πρωτεργάτες» της παρέμβασης στο πανηγύρι, καταφεύγοντας σε απειλές, τραμπουκισμούς και στοχοποίηση εποχικών εργαζομένων.

- Αν κάτι πρέπει να σταλεί στον εισαγγελέα, αυτό είναι το βίντεο της 12ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Αμοργού, όπου ο δήμαρχος στοχοποιεί εργαζόμενους και επιχειρηματίες, μιλάει για «εθελοντές» που θα επιβάλουν την τάξη και στην ουσία καλεί σε αντιποίηση αρχής.

- Ο αντιδήμαρχος, Σταμάτης Σίμος, μάλιστα προχώρησε σε ανοιχτή προτροπή βίας, δηλώνοντας: «Εμείς οι παλιοί είμαστε άγριοι και τα λύνουμε αλλιώς αυτά».

- Η δική μου ανάρτηση (βλ. σχόλια) δεν έκανε τίποτε άλλο από το να αποδομήσει τα ψέματά τους και να δείξει με βίντεο την απρόκλητη επίθεση που δεχθήκαμε, όταν κάποιος όρμησε να αρπάξει την παλαιστινιακή σημαία, σπρώχνοντας την κοπέλα που την κρατούσε.

- Αυτό δεν άρεσε στη δημοτική αρχή, η οποία επιχειρεί να βαφτίσει τους αλληλέγγυους «ταραχοποιούς», προσπαθώντας να προσελκύσει ένα άλλο μοντέλο τουρισμού και να διώξει τη «χλέμπα», όπως αποκαλεί υποτιμητικά τους κατασκηνωτές στο δημοτικό camping.

- Στην πραγματικότητα, ο Δήμαρχος, Ελευθέριος Καραΐσκος, δε δίνει δεκάρα ούτε για την Κύπρο, ούτε για το Ισραήλ, ούτε καν για την ίδια την Αμοργό. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι ένας κυριλέ τουρισμός, τα φράγκα, τα κρουαζιερόπλοια και η ανάπλαση των εκατομμυρίων ευρώ στο λιμάνι των Καταπόλων.

- Όμως, η απόπειρά του να ποινικοποιήσει μια διαμαρτυρία τον κατατάσσει μοιραία στο μαύρο μέτωπο της καταστολής και της φίμωσης. Γιατί το ζήτημα δεν είμαι εγώ, αλλά η απόπειρα ποινικοποίησης όσων μιλάνε ενάντια στη γενοκτονία.

- Η πραγματική «διατάραξη της ειρήνης» δεν είναι τα πανό ή τα συνθήματα. Είναι η γενοκτονία στη Γάζα, ο αποκλεισμός, η πείνα και οι βομβαρδισμοί. Και η πραγματική απειλή για την Αμοργό δεν είναι ο κόσμος της αλληλεγγύης που το επισκέπτεται, αλλά το ξεπούλημα και η υπερτουριστικοποίηση που αγνοεί τους ανθρώπους της.

- Γνωρίζουμε καλά ότι η Παλαιστίνη ενοχλεί γιατί ξεσηκώνει τον κόσμο και συμβολίζει τον πανανθρώπινο αγώνα ενάντια στην αδικία.

Όμως, δεν θα επιτρέψουμε η Αμοργός – ή οποιοδήποτε μέρος – να γίνει πεδίο φίμωσης. Οι φωνές μας δεν ποινικοποιούνται.

- Η απάντηση δόθηκε ήδη στις εκατοντάδες διαδηλώσεις της 10ης Αυγούστου και θα δοθεί ξανά, κάθε φορά που χρειαστεί».

