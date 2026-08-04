Μακάβριο εύρημα στην Πύλο - Εντοπίστηκε ανθρώπινο κρανίο στη θάλασσα

Ένα μακάβριο εύρημα έγινε στην Πύλο, όπου εντοπίστηκε ένα κρανίο στην θαλάσσια περιοχή της νήσου Σφακτηρίας, του Δήμου Πύλου Νέστορος, πλησίον της ακτής.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Λιμενικό Σώματος, στο σημείο έφτασαν δυνάμεις του, που περισυνέλλεξαν το κρανίο.

Το οστό αναμένεται να αποσταλεί στην αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου, όπου και θα γίνει εξέτασή του.

Ειδικότερα, θα γίνει ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη για να διαπιστωθεί περί τίνος πρόκειται.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πύλου.