Μακελειό στα Βορίζια: Πατέρας 5 παιδιών ο 39χρονος νεκρός της βεντέτας

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί το νησί της Κρήτης, μετά το απίστευτο μακελειό που εκτυλίχθηκε στα Βορίζια λόγω βεντέτας δύο οικογενειών που οδήγησε στο θάνατο τουλάχιστον τριών ανθρώπων και στον τραυματισμό άλλων 25.

Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες, μέχρι στιγμής μια γυναίκα 57 ετών κι ένας 39χρονος άνδρας είναι νεκροί και έχουν μεταφερθεί η πρώτη στο ΠΑΓΝΗ ενώ ο δεύτερος στο Βενιζέλειο, όπου συγκεντρώθηκαν δεκάδες συγγενείς του, προκαλώντας χαμό στο νοσοκομείο.

Ο 39χρονος, όπως αναφέρουν πληροφορίες, ήταν πατέρας πέντε παιδιών από την οικογένεια Καργάκη ενώ η 57χρονη γυναίκα από την οικογένεια Φραγκιαδάκη είχε ταξιδέψει από τα Χανιά για να παραστεί στο μνημόσυνο του πατέρα της.

Αρχικά έγινε λόγος για ανακοπή, ωστόσο νεότερες πληροφορίες ανατρέπουν τα δεδομένα μιλώντας για τραύματα από πυροβολισμούς.

Η είδηση θανάτου του 39χρονου βύθισε σε πένθος την οικογένεια του, η οποία εμφανίστηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο ουρλιάζοντας και βρίζοντας τους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο σημείο.

Οι αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή και έχουν εξαπλωθεί σε όλο το χωρίο και στα νοσοκομεία που βρίσκονται τα θύματα.

Στην Κρήτη μεταβαίνει εκτάκτως ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, ο επικεφαλής του ελληνικού FBI, και κλιμάκιο της ΕΚΑΜ για να αναλάβουν την υπόθεση καθώς επίσης και κλιμάκιο αστυνομικών από την Aθήνα.