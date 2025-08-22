Πρόβλημα με ναρκωτικά, άνεργος που είχε προμηθευτεί ανιχνευτή χρυσού, μπλεξίματα με τον νόμο και τέσσερις συλλήψεις, απόπειρα αυτοκτονίας και νοσηλεία σε ψυχιατρικό κέντρο, εμπλοκή σε εγκληματική οργάνωση και... εμμονή ότι η σύζυγός του είχε παράνομο δεσμό. Μάλιστα, ένα μήνυμα που πίστευε ότι έστειλε η σύζυγός του, φαίνεται - όπως μετέδωσε στο Mega ο Βασίλης Λαμπρόπουλος - πώς ήταν αυτό που όπλισε το χέρι του και προέβη στο αποτρόπαιο και άγριο έγκλημα. Αυτό είναι το προφίλ του 40χρονου γυναικοκτόνου του Βόλου, τον οποίο αναζητούν ακόμα οι Αρχές και δεν αποκλείουν - με βάση και το ιστορικό του - να έχει αυτοκτονήσει.

Φεύγοντας από το σημείο του εγκλήματος, πέρασε μέσα από τζαμαρία ενώ πήρε το όπλο του φονικού (ένα εργαλείο ψησίματος) μαζί του.

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Τι κατέθεσαν τα παιδιά

«Τα παιδιά μίλησαν στην ΕΛΑΣ., ανέφεραν ότι υπήρχαν μεγάλα οικογενειακά προβλήματα, κυρίως οικονομικά προβλήματα στην οικογένεια. Δεν δούλευε κανείς παρά μόνο η μεγαλύτερη κόρη. Αυτός ήταν και ο λόγος που υπήρχε μόνο ένα κινητό στην οικογένεια» μετέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Mega.

«Ο πατέρας τους, όπως είπαν κάποια από τα παιδιά, είχε προβλήματα με ναρκωτικά και τον τελευταίο καιρό είχε την εμμονή ότι η σύζυγός του διατηρεί μία προσωπική σχέση, αυτό πίστευε, και για αυτό φαίνεται να γίνονταν κάποιοι καυγάδες».

Συνέχισε δε λέγοντας: «Σήμερα, φαίνεται να είδε τη γυναίκα του να κάνει κάτι στο κινητό, σαν να γράφει κάποιο μήνυμα, αυτό πίστευε. Αυτό εξελίχθηκε σε έναν πολύ μεγάλο καυγά και πήρε, όπως είδαμε, το αιχμηρό όργανο και άρχισε να την χτυπά. Τα παιδιά κατέθεσαν ότι ο πατέρας τους είχε σημαντικά προβλήματα με ναρκωτικά».

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Απόπειρα αυτοκτονίας μπροστά στα παιδιά

Σημείωσε δε: «Είναι ενδεικτικό αυτό που έχει συμβεί στις 28 Ιουνίου του 2025 με τη μεταφορά στην ψυχιατρική κλινική. Την προηγούμενη ημέρα, ο δράστης της στυγερής δολοφονίας είχε προχωρήσει σε μία απόπειρα αυτοκτονίας στο μπαλκόνι του σπιτιού, πάλι μπροστά στα παιδιά του».

Συμπλήρωσε ότι «αυτός ο άνθρωπος έχει συλληφθεί 3 – 4 φορές το 2019, τις περισσότερες από αυτές για διακίνηση ναρκωτικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του ’19 πιάνεται για κατοχή ναρκωτικών και τον Δεκέμβριο του 2019 εντοπίζεται στην Πέλλα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπου διακινούσε κοκαΐνη. Φυλακίστηκε για δύο μήνες».

Το σημείο του φόνου στον Βόλο | Intime

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Τα κορίτσια ήταν πάνω στο σώμα της μητέρας τους

Λίγο πριν τις 11:00 το πρωί, ένα μικρό κορίτσι κάλεσε την Άμεση Δράση. Με φωνή που έτρεμε, ο τηλεφωνητής ακούει να λέει: «Σας παρακαλώ βοηθήστε με. Ο πατέρας μου σκοτώνει τη μητέρα μου, ελάτε γρήγορα». Ήταν η μία κορούλα της άτυχης Μαριόλας, της 36χρονης γυναίκας που σκότωσε με φριχτό τρόπο ο 40χρονος αλβανικής καταγωγής σύζυγός της, ο οποίος και αναζητείται.

Όπως καταγράφει το Star, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο αντίκρυσαν την αιμόφυρτη γυναίκα να κείτεται νεκρή στην είσοδο της πολυκατοικίας της οδού Κωνσταντά.

Δίπλα της βρίσκονταν τρία από τα παιδιά της οικογένειας, δύο κορίτσια ηλικίας 16 και 6 ετών και ένα αγόρι 13 ετών.

Γυναικοκτονία στον Βόλο | INTIME/ ΧΑΝΤΖΗΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ

Ο άγριος καυγάς είχε ξεκινήσει μέσα από το διαμέρισμα όπου βρίσκονταν τα τρία από τα τέσσερα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 6, 13, 16 και 18 ετών.

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Με εργαλείο ψησίματος κυνηγούσε την άτυχη γυναίκα

Σύμφωνα με τη μαρτυρία των παιδιών, ο πατέρας τους άρπαξε ένα εργαλείο ψησίματος και άρχισε να κυνηγάει τη γυναίκα, η οποία για να σωθεί κατέβηκε από τον πρώτο όροφο στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Εκεί, της επέφερε αλλεπάλληλα χτυπήματα στον λαιμό και τα πλευρά, και την άφησε αιμόφυρτη.

Η 16χρονη κόρη τους, που είχε κατέβει και εκείνη στην είσοδο της πολυκατοικίας, κάλεσε την Αστυνομία ζητώντας βοήθεια. Ωστόσο η μητέρα της δεν τα κατάφερε.

Γείτονες αναφέρουν ότι μετά το αιματηρό επεισόδιο, η μικρή κόρη του ζευγαριού, σε τραγική κατάσταση, καλούσε απεγνωσμένα σε βοήθεια. Το πλήρωμα του ασθενοφόρου έφθασε στο σημείο μετά από 20 λεπτά.

Το θλιβερό καθήκον της αναγνώρισης του πτώματος ανέλαβε η 18χρονη κόρη του θύματος, η οποία την ώρα του στυγερού εγκλήματος απουσίαζε στην εργασία της.

Ενημερώθηκε από τα αδέρφια της για το τραγικό συμβάν κι αμέσως έσπευσε στο σπίτι και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Βόλου. Παρουσία ψυχολόγων που ανέλαβαν την ψυχολογική υποστήριξη και των τεσσάρων παιδιών, η 18χρονη έκανε την αναγνώριση.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το άγριο έγκλημα

Πρωινές ώρες σήμερα 22-08-2025 εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη 36χρονη αλλοδαπή γυναίκα στην είσοδο πολυκατοικίας στον Βόλο.

Για την υπόθεση αναζητείται ο 40χρονος σύζυγός της. Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Από την μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σημειώνεται ότι, ο 40χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ στις 28-06-2025, είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία.